Практически все ключевые автомобильные компании в апреле повысили цены на свою продукцию в России. На этом фоне редакция Daily-Motor.Ru проанализировала прайс-листы всех автопроизводителей, представленных в нашей стране, составив пятерку самых доступных на сегодняшний день предложений в сегменте кроссоверов.

Brilliance V3

Открывает этот рейтинг китайский «паркетник» Brilliance V3 со стартовой ценой в 839 тысяч рублей. За эти деньги можно рассчитать на автомобиль, оснащенный 1,5-литровым двигателем мощностью 107 лошадиных сил и «механикой». Привод у этой модели, независимо от цены и комплектации, может быть только передним.

JAC S3

На ступень ниже расположился еще один представитель китайского автопрома – JAC S3. Начальный прайс на эту модель составляет 899 тысяч рублей. Кроссовер приводится в движение за счет 1,6-литрового агрегата, выдающего 109 «сил». В ближайшие несколько недель в продажу в России должна поступить его обновленная версия, но цены на нее пока не объявлены.

Renault Duster

Renault Duster, недавно переживший в России смену поколений, занял в этом рейтинге почетное третье место. Теперь, чтобы приобрести эту модель, необходимо иметь как минимум 945 тысяч рублей. За эти деньги это будет автомобиль в начальной версии Access с 1,6-литровым двигателем мощностью 114 л.с., «механикой» и передним приводом.

Hyundai Creta

На четвертой сточке оказался единственный в этом ТОП-е «кореец» и по совместительству самый популярный кроссовер в России последних лет – Hyundai Creta. Стоимость самой доступной версии этой модели (автомобили 2020 года выпуска) начинается от 1 миллиона 67 тысяч рублей. В этом году бестселлер сегмента SUV в нашей стране сменит поколение. По информации Daily-Motor.ru, произойдет это уже в июне.

Chery Tiggo 4

Замыкает пятерку самых доступных кроссоверов на российском рынке по состоянию на апрель 2021 года «паркетник» Chery Tiggo 4. Его базовая версия оснащается модифицированным двигателем объемом 1,5 л (113 л.с.), а базовая цена начинается от 1 миллиона 99 тысяч 900 рублей.