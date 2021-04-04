Названы 5 электрокаров с самым большим запасом хода

Фото: Tesla

Глобальный тренд на электрификацию набирает обороты, причем не только зарубежом, но и в России. С каждым годом в продаже все больше гибридного и полностью электрического транспорта. Редакция Daily-Motor.Ru определила ТОП-5 серийных электромобилей, отобрав их по главному показателю в этом сегменте – запасу хода. Три первые позиции в итоге заняли модели марки Tesla.

Tesla Model X Long Range. Фото: Tesla

Открывает рейтинг Tesla Model X Long Range. В начале 2021 года эта модель пережила обновление, в рамках которого ее силовые установки были полностью пересмотрены. Отныне они могут преодолевать на одном заряде батареи до 580 километров. Цены на эту модель в таком оснащении начинаются от 89 тысяч 990 долларов (6 миллионов 880 тысяч рублей).

Tesla Model 3 Long Range. Фото: Tesla

На второй строчке расположилась самая бюджетная модель американской марки – Tesla Model 3 Long Range. Дальность хода этого компактного седана при полностью заряженных аккумуляторах составляет 565 километров. За такой электрокар сейчас просят на 43 тысячи долларов меньше, чем за Model X (46 тысяч 990 долларов или 3 миллиона 600 тысяч рублей).

Tesla Model Y Long Range. Фото: Tesla

Третья позиция досталась кроссоверу Tesla Model Y Long Range с дальностью хода в 524 километра. Цены на такую версию электрического паркетника начинаются от 49 тысяч 995 долларов (3 миллиона 820 тысяч рублей).

Ford Mustang Mach-E. Фото: Ford

Четвертое место в этом ТОП-е забронировал за собой Ford Mustang Mach-E. Заявленный запас хода на одном заряде этой модели составляет 490 километров. Стоимость такого электрического маскл-кара составляет 46 тысяч 900 евро (3 миллиона 585 тысяч рублей).

Rivian R1T и R1S. Фото: Rivian

Замыкает пятерку самых дальнобойных электромобилей парочка Rivian R1T и R1S, которая только ожидает выхода в продажу. Емкости их тяговой батареи будет достаточно для того, чтобы преодолевать на одном заряде до 480 километров. Стоимость внедорожника и пикапа уже объявлена. За первый будут просить от 70 тысяч долларов, а за его версию в утилитарном кузове – от 67 тысяч 500 долларов или 5 миллионов 160 тысяч рублей по актуальному курсу.