Самые дешевые иномарки в России. ТОП-5

Редакция Daily-Motor.Ru продолжает рубрику с публикацией самых доступных иномарок на российском рынке. На этот раз пришел черед мартовского рейтинга.

Как и месяцем ранее, и, возможно, в последний раз, открывает ТОП, составленный нашими аналитиками, две модели компании Datsun – седан on-DO и хэтчбек mi-DO. Стартовые цены бюджетников начинаются от 531 тысячи и 554 тысяч рублей соответственно. Напомним, производство этих автомобилей в России завершилось еще в конце 2020 года. А в этом году японский бренд, принадлежащий Nissan, покинет нашу страну. Продажи on-DO и mi-DO прекратятся после того, как дилеры распродадут все складские запасы.

На третьей строчке, как и в случае с Datsun, временно остается седан Lifan Solano. В прошлом году китайский холдинг был признан банкротом, однако популярные в России легковушки этого бренда по-прежнему доступны у дилеров. Начальная стоимость 4-дверки – от 679 тысяч 900 рублей.

Четвертое место зарезервировал за собой седан Renault Logan по цене от 683 тысяч рублей (+7 тысяч рублей по сравнению с февралем), а замыкает пятерку его собрат в кузове хэтчбек Sandero, за который в марте придется заплатить минимум 697 тысяч рублей.