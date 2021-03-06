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Самые дешевые иномарки в России. ТОП-5

От: Алексей Шмидт

Редакция Daily-Motor.Ru продолжает рубрику с публикацией самых доступных иномарок на российском рынке. На этот раз пришел черед мартовского рейтинга.

Как и месяцем ранее, и, возможно, в последний раз, открывает ТОП, составленный нашими аналитиками, две модели компании Datsun – седан on-DO и хэтчбек mi-DO. Стартовые цены бюджетников начинаются от 531 тысячи и 554 тысяч рублей соответственно. Напомним, производство этих автомобилей в России завершилось еще в конце 2020 года. А в этом году японский бренд, принадлежащий Nissan, покинет нашу страну. Продажи on-DO и mi-DO прекратятся после того, как дилеры распродадут все складские запасы. 

На третьей строчке, как и в случае с Datsun, временно остается седан Lifan Solano. В прошлом году китайский холдинг был признан банкротом, однако популярные в России легковушки этого бренда по-прежнему доступны у дилеров. Начальная стоимость 4-дверки – от 679 тысяч 900 рублей.

Четвертое место зарезервировал за собой седан Renault Logan по цене от 683 тысяч рублей (+7 тысяч рублей по сравнению с февралем), а замыкает пятерку его собрат в кузове хэтчбек Sandero, за который в марте придется заплатить минимум 697 тысяч рублей. 

Самые дешевые иномарки в России. ТОП-5

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Редакция Daily-Motor.Ru продолжает рубрику с публикацией самых доступных иномарок на российском рынке. На этот раз пришел черед мартовского рейтинга. Как и месяцем ранее, и, возможно,...
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