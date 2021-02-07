ТОП-5. Названы самые дешевые иномарки в России в феврале

Коллаж: Daily-Motor.Ru

Редакция ежедневного онлайн-журнала Daily-Motor.Ru проанализировала прайс-листы всех зарубежных автопроизводителей в России, составив список самых доступных иномарок на нашем рынке по состоянию на февраль 2021 года.

Первые две строчки этого рейтинга, как и месяцем ранее, забронированы седаном Datsun on-DO и хэтчбеком mi-DO. Лидерами оставаться им осталось недолго, поскольку их производство прекратилось и возобновлять его не планируется. После того, как дилеры распродадут складские запасы этой модели, Datsun покинет российский рынок. Пока же за 4-дверку on-DO просят минимум 531 тысячу рублей, а за хэтчбек mi-DO – от 554 тысяч рублей.

На третьей строчке, подвинув пару Renault, расположился седан Lifan Solano (но это будут машины старых годов выпуска). Стоимость автомобиля китайской компании, переживающей финансовый кризис, начинается от 679 тысяч 900 рублей.

Четвертое и пятое места оккупировала слетанная пара французов Renault Logan и Renault Sandero. За седан в феврале просят минимум 683 тысячи рублей, а за хэтчбек придется выложить от 697 тысяч рублей. В сравнении с предыдущим месяцем автомобили подорожали на 8 и 12 тысяч рублей соответственно.

ТОП-5 самых дешёвых иномарок в России в феврале 2021 года: