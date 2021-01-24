Названы самые популярные иномарки с пробегом в России

Ford Focus. Фото: Ford

В России продолжает расти спрос на подержанные иномарки. Согласно информации, опубликованной «Автостат», по итогам 2020 года объем продаж легковых иномарок на вторичном рынке увеличился на 4%. Их доля выросла до 74,6%.

Самой популярной иностранной моделью на «вторичке» оказался Ford Focus с результатом 130 тысяч 700 перепродаж. Строчкой ниже расположился корейский седан Hyundai Solaris – 117 тысяч 900 покупателей. Тройку замкнул Kia Rio, который на вторичном рынке за 2020 год обрел 117 тысяч новых владельцев. В первую пятерку также вошли Toyota Camry и Toyota Corolla с результатом 105 тысяч 400 единиц и 84 тысячи 700 единиц соответственно.

С шестого по десятое места расположились: Renault Logan – 81 тысяча перепродаж, Chevrolet Niva – 78 тысяч 100 единиц, Volkswagen Polo – 71 тысяча 500 штук, Opel Astra – 62 тысячи машин и Skoda Octavia – 58 тысяч 100 перепроданных автомобилей.