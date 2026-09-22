Continental может выпустить мотор-колесо, объединив электродвигатель и тормоз в одной ступице

Электродвигатели внутри колесной ступицы могут перейти от экспериментальной технологии к серийному применению уже в ближайшие годы. Continental совместно с мюнхенской фирмой DeepDrive разработала компактный приводно-тормозной блок, а контракт с европейским автопроизводителем, по данным компаний, близок к подписанию. Запуск производства запланирован на 2028 год.

Идея размещать электромотор непосредственно внутри колеса появилась задолго до современных электромобилей. Фердинанд Порше продемонстрировал колесные электродвигатели более 120 лет назад. Современные разработки возвращаются к этой концепции уже с использованием компактных электромоторов и электронных систем управления.

В новой системе Continental отвечает за тормозную часть, а привод разработан совместно с DeepDrive. Мюнхенская компания использует запатентованный двухроторный радиально-поточный электродвигатель, который может работать как центральный приводной агрегат или устанавливаться непосредственно в ступице колеса.

Размещение привода в колесах меняет компоновку электромобиля. По замыслу разработчиков, решение позволяет эффективнее использовать пространство и снизить общую массу автомобиля. В Continental также считают, что объединение привода и тормозного механизма способно повысить эффективность и создать возможность для установки аккумуляторной батареи меньшей емкости.

Еще одна особенность архитектуры связана с полным приводом. Отдельный электромотор в каждой ступице позволяет управлять распределением крутящего момента между колесами, а значит, сама компоновка предусматривает полный привод без традиционной связи между осями.

В состав нового узла входит гидравлическая тормозная система Continental. Разработчики утверждают, что конструкция совместима и с сухими тормозными системами по проводам. Автопроизводители смогут использовать как дисковые, так и барабанные тормоза.

Пока Continental не является единственным поставщиком, работающим над подобной архитектурой. В направлении колесных электроприводов также развиваются бренды ZF, ADVICS и другие компании.

Если контракт с европейским автопроизводителем будет подписан, производство системы Continental и DeepDrive наладят в 2028 году.