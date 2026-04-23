Представлен китайский внедорожник, который не может определиться кто он: Mercedes G-Class или Suzuki Jimny

Текст: Ростислав Архипов
Состоялась премьера нового GWM Tank 700 Hi4-Z

Обновленный GWM Tank 700 Hi4-Z

Дизайн, как известно, понятие субъективное, поэтому никто не запрещает автопроизводителям пользоваться наработками других компаний, но в собственной интерпретации. Одним из таких примеров может служить новинка китайской компании Great Wall, в частности обновленный Tank 700. 

Машина заметно отличилась от предшественника, получив гораздо более спортивную внешность и усиленный силовой агрегат. 

Во флагманской модификации Hi4-Z внедорожник будут продавать с 2-литровым 4-цилиндровым «наддувным» мотором, развивающим 248 лошадиных сил. ДВС дополнят электрическим двигателем, встроенным в трансмиссию, отдача которого, в свою очередь, достигнет 288 «сил». 

Кроме того, сзади расположится отдельный электромотор, обеспечивающий машине дополнительную мощность в 322 лошадиные силы.

В совокупности отдача нового Tank 700 достигнет невероятной цифры в 864 лошадиные силы. За счет подключаемой гибридной системы запас хода машины исключительно на электрической тяге сможет достичь 190 км.

Несмотря на невероятную мощность, это совсем не значит, что новый Tank 700 будет разгоняться с места до 100 километров в час очень быстро. На эту процедуру у него будет уходить примерно 5,6-секунды.

Зато большой и тяжелый внедорожник порадует расходом топлива, потребляя в среднем всего 8,45-литра бензина на 100 км при разряженной батарее.

Дополнительно машину предложат в специальной «внедорожной» модификации Hi4-T, которой достанется 3-литровый V6 на 355 лошадиных сил и 174-сильный электромотор.

Скорость разгона с места до 100 км/ч не изменится, но такие автомобили получат дополнительные возможности с точки зрения проходимости благодаря наличию переднего, центрального и заднего блокируемых дифференциалов.

Фото:Great Wall Motor

