Пакистанский стартап Nora EV представил бюджетного клона Toyota Alphard

Toyota Alphard является образцом для многих его конкурентов. Но порой за основу своих разработок эту модель берут гораздо менее именитые бренды. Одним из них является пакистанский стартап Nora EV, который создал новый небольшой минивэн Metro, с некоторых ракурсов сильно напоминающий один из самых известных вэнов Toyota.

Машина длиной всего 3,9-метра ориентирована на покупателей, которым нужен недорогой автомобиль для повседневных поездок. Дизайн Nora Metro заметно перекликается с японским минивэном Toyota Alphard.

Передняя часть получила крупную хромированную решетку радиатора, треугольные корпуса противотуманных фар и выразительные воздухозаборники. Задние фонари выполнены в форме крыльев. Однако при длине 3900 мм пакистанская новинка значительно компактнее своего предполагаемого образца.

Отличия заметны и в конструкции кузова. Вместо сдвижных дверей с электроприводом, характерных для Alphard, Metro оснащен обычными распашными задними дверями. Подобное решение соответствует позиционированию автомобиля в бюджетном сегменте.

Полностью электрический минивэн получил задний привод и один электромотор максимальной мощностью 4 кВт, что эквивалентно примерно 5,4 л.с. Для модели предусмотрены аккумуляторы емкостью 9, 15 и 23,1 кВт/ч. Заявленный максимальный запас хода достигает 300 км.

Для машины также будет доступна EREV-модификация (гибрид с увеличенным запасом хода). В ней небольшой бензиновый двигатель будет работать в качестве генератора, вырабатывающего электричество для увеличения дальности поездки. Дополнительное оборудование включит топливный бак объемом 3 литра, благодаря которому запас хода увеличится еще на 150–180 км.

Предзаказы на Nora EV Metro на его родине в Пакистане уже открыты, а стоимость машины заявлена на уровне около 11 тысяч долларов (примерно 935 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту по курсу ЦБ на 10 октября).

Что касается оригинального Toyota Alphard, то его вскоре ждет плановый рестайлинг. Недавно мы сообщали о том, что компания планирует экстренно обновить минивэн из-за опасений роста конкуренции со стороны недавно сменившего поколение Nissan Elgrand.