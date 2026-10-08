Toyota Noah и Voxy столкнулись с дефицитом в Японии: ждать минивэны придется более полугода

Спрос на минивэны в последнее время растет во всем мире. И доказательством тому может служить пример двух популярных братьев-близнецов Toyota. Минивэны Noah и Voxy, расположенные в японской линейке выше Sienta, столкнулись с нехваткой автомобилей.

Японские дилеры сообщают, что срок ожидания обновленных минивэнов обычно превышает шесть месяцев. Из-за дефицита часть покупателей обращается к конкурентам, чтобы получить машину быстрее, что уже сказывается на продажах.

Высокий спрос на Noah и Voxy связывают с просторным салоном и высоким уровнем практичности. Японские дилерские центры характеризуют продажи обновленных версий как очень сильные, однако текущие объемы выпуска не позволяют полностью удовлетворить поток заказов. Поэтому Toyota потребовалось искать дополнительные производственные мощности.

К выпуску минивэнов подключилась тайваньская компания Kuo Jui Motors. Она наладила производство Noah и Voxy и направляет собранные автомобили на японский рынок через обратные продажи, помогая увеличить доступное количество машин, но, как пишут местные СМИ, пока большого эффекта от этого плана не наблюдается.

Независимый рендер нового поколения Toyota Voxy 2027

Тем временем Toyota готовит следующее поколение обеих моделей. Премьера ожидается уже в 2027 году. Новинки должны получить обновленный дизайн экстерьера и салона, новые системы безопасности и изменения в силовой установке.

Одной из главных технических интриг станет возможная замена нынешнего двигателя на новый 1,5-литровый агрегат, разработанный с учетом дальнейшей электрификации.

Как будет выглядеть новый Toyota Voxy недавно показали на независимом рендере. Машина получила переоформленную переднюю часть кузова, которая смортится более агрессивной, в которой большую часть занимает ячеистая решетка радиатора.

Дневные ходовые огни получили С-образную форму, как в современных моделях Toyota, таких как RAV4, Prius и Camry новых поколений, а дублирует их основной блок фар, состоящий из трех световых элементов.