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Toyota Noah и Voxy столкнулись с дефицитом в Японии: ждать минивэны придется более полугода

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Спрос на Toyota Noah и Voxy превысил возможности производства

Toyota Noah и Voxy столкнулись с дефицитом в Японии: ждать минивэны придется более полугода

Спрос на минивэны в последнее время растет во всем мире. И доказательством тому может служить пример двух популярных братьев-близнецов Toyota. Минивэны Noah и Voxy, расположенные в японской линейке выше Sienta, столкнулись с нехваткой автомобилей.

Японские дилеры сообщают, что срок ожидания обновленных минивэнов обычно превышает шесть месяцев. Из-за дефицита часть покупателей обращается к конкурентам, чтобы получить машину быстрее, что уже сказывается на продажах.

Высокий спрос на Noah и Voxy связывают с просторным салоном и высоким уровнем практичности. Японские дилерские центры характеризуют продажи обновленных версий как очень сильные, однако текущие объемы выпуска не позволяют полностью удовлетворить поток заказов. Поэтому Toyota потребовалось искать дополнительные производственные мощности.

К выпуску минивэнов подключилась тайваньская компания Kuo Jui Motors. Она наладила производство Noah и Voxy и направляет собранные автомобили на японский рынок через обратные продажи, помогая увеличить доступное количество машин, но, как пишут местные СМИ, пока большого эффекта от этого плана не наблюдается.

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Независимый рендер нового поколения Toyota Voxy 2027

Тем временем Toyota готовит следующее поколение обеих моделей. Премьера ожидается уже в 2027 году. Новинки должны получить обновленный дизайн экстерьера и салона, новые системы безопасности и изменения в силовой установке.

Одной из главных технических интриг станет возможная замена нынешнего двигателя на новый 1,5-литровый агрегат, разработанный с учетом дальнейшей электрификации.

Как будет выглядеть новый Toyota Voxy недавно показали на независимом рендере. Машина получила переоформленную переднюю часть кузова, которая смортится более агрессивной, в которой большую часть занимает ячеистая решетка радиатора.

Дневные ходовые огни получили С-образную форму, как в современных моделях Toyota, таких как RAV4, Prius и Camry новых поколений, а дублирует их основной блок фар, состоящий из трех световых элементов.

Фото:Toyota, Response

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