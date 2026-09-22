Большой тест зимних шин: лучшие и худшие модели по версии немецкого ADAC

Зима уже на носу, а это значит, что вскоре многие автомобилисты будут задаваться резонным вопросом: какую модель покрышек выбирать, если ресурс старых шин подошел к концу. Помочь в этом может недавнее исследование, проведенное в Германии местным автоклубом ADAC.

Немецкие специалисты провели испытания 32 зимних шин двух типоразмеров – 185/65 R15 и 225/50 R17. В тестах оценивались их поведение на сухом и мокром асфальте, снегу и льду, а также износ, прогнозируемый пробег и экологические характеристики.

ADAC регулярно проводит сравнительные испытания автомобильных шин, оценивая не только безопасность на разных покрытиях, но и эксплуатационные характеристики. В тестах зимних шин клуб учитывает поведение автомобиля на сухой и мокрой дороге, снегу и льду, а также износ и прогнозируемый пробег.

Среди шин размерностью 185/65 R15 лучший результат показала Continental WinterContact TS 870 с оценкой 2,2. Модель продемонстрировала сбалансированные результаты на разных типах покрытия и достойно проявила себя с точки зрения экологических характеристик. Второй стала Michelin Alpin 7 с оценкой 2,5, у которой отмечены небольшие недостатки в управляемости на снегу.

Остальные участники заметно отстали. Четыре модели получили оценку «удовлетворительно», еще семь оказались в категории «удовлетворительно» или ниже. В итоге девять из 16 шин этого размера ADAC не рекомендует по совокупности критериев.

Наиболее слабые результаты по безопасности среди малолитражных шин показали Sunny Winter-max NW611, Atlas Polarbear HP и Rockblade Rock 868S. Sunny получила оценку 4,8, а Atlas и Rockblade – по 5,5. Особенно серьезные проблемы у этих моделей возникли на мокрой дороге.

Результаты испытаний зимних шин. Инфографика: ADAC

Разница проявилась и в ресурсе. Средний прогнозируемый пробег шин 185/65 R15 составил около 31 тысячи километров. Для Bridgestone Blizzak LM 005 показатель оказался еще ниже – примерно 22 тысячи километров. У шин 225/50 R17 средний прогнозируемый пробег превысил 45 тысяч километров.

В более крупном размере результаты оказались лучше. Pirelli Cinturato Winter 3 получила итоговую оценку 2,2 и стала лидером теста, показав результат 1,7 на мокрой дороге. Continental WinterContact TS 870 заняла второе место с оценкой 2,3. Goodyear UltraGrip Performance 3 и Michelin Alpin 7 также получили оценку «хорошо» – 2,4 и 2,5 соответственно.

Michelin Alpin 7 особенно хорошо проявила себя на зимних покрытиях, получив 1,7. Goodyear показала один из лучших результатов по экологическим характеристикам – 2,0. Pirelli сочетает высокий результат по безопасности с достойными экологическими показателями.

Слабые модели присутствуют и среди шин 225/50 R17. Шесть из 16 участников получили оценку «плохо». Причиной стали несбалансированные характеристики: хорошие результаты в отдельных дисциплинах не смогли компенсировать серьезные недостатки на других типах покрытия.