Suzuki представила редкую версию мотоцикла GSX-R1000R

Suzuki GSX-R1000R Stealth

Suzuki подготовила крайне редкую версию спортивного GSX-R1000R для итальянского рынка. Специальная серия Stealth ограничена десятью экземплярами и отличается полностью черным оформлением, дополнительными деталями и индивидуальной нумерацией.

На Туринском автосалоне Suzuki представила GSX-R1000R Stealth – специальную версию литрового спортбайка, которую выпустят тиражом всего десять экземпляров. Каждый мотоцикл получит индивидуальный номер от одного до десяти, а заказать его можно исключительно через онлайн-магазин производителя.

Главное отличие Stealth от других исполнений GSX-R1000R заключается во внешности. Вместо привычных ярких цветов мотоцикл полностью окрашен в черный. В оформлении сочетаются глянцевые и матовые поверхности одного оттенка, поэтому визуальный контраст создается за счет разницы в степени отражения света.

Черные обтекатели, воздухозаборники и дополнительные элементы формируют единую цветовую композицию. На топливном баке размещается логотип Stealth и порядковый номер конкретного экземпляра.

Название специальной серии связано не с историей спортивных мотоциклов. Suzuki использовала обозначение Stealth, отсылая к линейке подвесных лодочных моторов Stealth Line, которые также выполнены в черном цвете. В результате проект объединил в себе мотоциклетное и морское направления японской компании.

В заводскую комплектацию входят титановая выхлопная система Akrapovic, тонированное ветровое стекло, чехол пассажирского сиденья и карбоновые аэродинамические элементы. Отдельно заказать или исключить эти компоненты нельзя – они входят в оснащение Stealth.

Наибольшее влияние на массу окажет титановая выхлопная система Akrapovic. Титан легче стали и способен выдерживать высокие температуры, благодаря чему этот материал широко применяется в спортивной технике. По задумке разработчиков, тонированное ветровое стекло дополнит темное оформление, а чехол пассажирского сиденья закроет заднюю часть седла и визуально изменит силуэт мотоцикла.

Техническая часть Stealth осталась без изменений относительно GSX-R1000R. Мотоцикл оснащен рядным четырехцилиндровым двигателем жидкостного охлаждения объемом 999,8 куб. см. Его мощность составляет 195 л.с. при 13 200 об/мин, а максимальный крутящий момент достигает 110 Нм при 11 000 об/мин.

Двигатель использует два верхних распределительных вала и систему изменения фаз газораспределения SR-VVT. Электронная дроссельная заслонка исключает механическую связь между ручкой газа и корпусом дросселя, позволяя электронному блоку управления согласовывать реакцию двигателя с выбранным режимом движения и работой вспомогательных систем.

Электронный комплекс включает многоступенчатую систему контроля тяги, систему помощи при старте, квикшифтер с переключением передач вверх и вниз без использования сцепления и несколько режимов движения.

Ходовая часть также осталась без изменений. В конструкции используется алюминиевая двухбалочная рама, спортивная подвеска и тормозная система Brembo.

Стоимость GSX-R1000R Stealth в Италии составляет 21 тысячу 690 евро (2,1 млн рублей), то есть дороже стандартной модели на 1200 евро (примерно на 115 тысяч рублей по текущему курсу).