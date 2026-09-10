Радикально новый дизайн: каким будет следующее поколение Honda CR-V

Недавно Honda вернула на японский рынок кроссовер CR-V, но работы над его новым поколением уже идут полным ходом. Следующая генерация кроссовера ожидает дебюта в ближайшие годы и станет одним из первых автомобилей марки на новой платформе для среднеразмерных моделей.

Главными направлениями развития должны стать снижение массы, повышение эффективности гибридной системы и совершенствование полного привода. Как машина может поменяться внешне и технически, стало известно накануне из сообщений японской прессы.

Первое поколение Honda CR-V было представлено в 1995 году и стало одной из моделей, сформировавших направление кроссоверов с легковыми повадками. Шестое поколение добралось до Японии в 2024 году с версией e:FCEV, а в феврале 2026 года гамма модели пополнилась гибридом e:HEV.

Судя по первому рендеру (заглавное изображение), опубликованному независимыми дизайнерами, новое поколение этой модели ждет радикальная смена дизайна. Машине может достаться полностью пересмотренная передняя часть кузова с другими, замысловатыми фарами, необычным образом скроенной компактной решеткой радиатора и более спортивным бампером.

Новая платформа, на которой хотят построить свежий CR-V, должна сделать автомобили легче и жестче. Honda рассчитывает сократить массу примерно на 90 кг по сравнению с нынешней конструкцией e:HEV, что должно положительно сказаться на управляемости и топливной экономичности. CR-V рассматривается как один из основных кандидатов для перехода на эту архитектуру.

Сейчас японская версия кроссовера имеет длину 4700 мм, ширину 1865 мм, высоту 1680–1690 мм и колесную базу 2700 мм. В следующем поколении ширина, вероятно, существенно не изменится, зато колесная база и общая длина могут вырасти. Основная цель подобных изменений – увеличить пространство для задних пассажиров и объем багажного отделения.

Главным силовым агрегатом для нового поколения может стать усовершенствованная система e:HEV с 2-литровым двигателем. Нынешняя японская версия развивает 184 л.с. и 335 Нм, а технология следующего поколения должна обеспечить примерно 10-процентное улучшение топливной экономичности.

Honda также разрабатывает новую электрическую систему полного привода для будущих гибридов. Она рассчитана на более точное распределение тяги между передними и задними колесами, что должно повысить устойчивость автомобиля и улучшить его поведение в поворотах. Для CR-V подобная система может стать одним из наиболее заметных технических изменений.

Вместе с новой системой e:HEV ожидается появление технологии Honda S+ Shift. Она имитирует переключение передач и связывает работу виртуальной трансмиссии со звуком двигателя.

Будет ли у нового CR-V водородная модификация e:FCEV пока неизвестно. Нынешний автомобиль оснащен силовой установкой мощностью 177 л.с. и крутящим моментом 310 Нм. Запас хода на водороде составляет около 621 км, а только на батарее автомобиль способен проехать примерно 61 км.

Премьера кроссовера, которому предстоит, как и раньше, бороться за покупателей с Toyota RAV4, Kia Sportage, Mazda CX-5 и другими представителями этого богатого на модели сегмента, должна состояться на рубеже 2027–2028 годов.