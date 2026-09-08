Новые мотоциклы Kawasaki Z900 и Z900 SE разжились ценой в Японии

Kawasaki Z900 SE 2027

Компания Kawasaki анонсировала старт продаж в Японии обновленных мотоциклов Z900 и Z900 SE, попутно раскрыв цены на эти модели для местного рынка.

Kawasaki представила первое поколение Z900 в 2016 году как преемника модели Z800. В 2020 году мотоцикл получил обновление с изменениями внешности и электронных систем. Версия Z900 SE появилась в 2022 году как более оснащенная модификация базового Z900.

Продажи Kawasaki Z900 и Z900 SE 2027 модельного года на японском рынке начнутся 1 октября 2026 года. Стандартная версия оценена в 1 миллион 485 тысяч иен (примерно 825 тысяч рублей), тогда как стоимость Z900 SE достигнет 1 миллиона 661 тысячи иен (порядка 925 тысяч рублей по курсу ЦБ РФ на 8 сентября).

Новый Z900 представляет собой супернейкед с 948-кубовым рядным четырехцилиндровым двигателем, установленным в легкой раме. При разработке мотоцикла Kawasaki, если верить заявлениям руководства компании, делала ставку на сочетание эмоциональной отдачи и удобства управления, стремясь обеспечить выразительную динамику и плавную реакцию на действия водителя.

Kawasaki Z900 SE 2027

Внешность новинок выполнена в фирменной концепции Sugomi. Она предполагает сочетание агрессивных линий и металлических элементов, создающих ощущение силы и энергии. Традиционная стилистика семейства Z также сохранится: мотоцикл получит низкую посадку, визуально опущенную переднюю часть и поднятый хвост.

Силовая установка похвастается электронным управлением дроссельной заслонкой и инерциальным измерительным блоком. Электроника позволит реализовать более быструю реакцию на открытие газа и использовать дополнительные системы помощи водителю.

В их число войдут Kawasaki Quick Shifter, электронный круиз-контроль и пошаговая навигация, связанная со смартфоном. Последняя функция должна сделать повседневные поездки более удобными.

Ходовая часть Z900 получит качественные компоненты подвески и тормозной системы, а установленные шины рассчитаны на повышение управляемости в поворотах. В результате мотоцикл сможет сохранять маневренность не только на извилистых дорогах, но и при эксплуатации в городе.

Z900 SE отличается от стандартной версии более дорогими компонентами шасси. На переднем колесе установлены тормоза Brembo, а сзади используется амортизатор Öhlins. Передняя вилка получила золотистые наружные трубы и регулировки демпфирования сжатия и отбоя.

Отделка сиденья также выделится на фоне стандартного Z900. В зоне бедер будет предусмотрена ручная прострочка, имитирующая внешний вид натуральной отделки. Еще одной особенностью SE станет штатный разъем USB Type-C в передней части мотоцикла.

Цветовая гамма для новых байков сохранит прежнюю концепцию. Стандартный Z900 будет доступен в сочетании Ebony и Metallic Carbon Gray. Для Z900 SE окажется предусмотрена комбинация Metallic Matte Graphene Steel Gray и Metallic Matte Carbon Gray.

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