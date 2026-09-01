У Maserati кризис в США: 60 дилеров не продали ни одной машины

Пустой дилерский центр Maserati

Maserati столкнулась с серьезными проблемами на американском рынке. По неофициальным данным, раскрытым итальянским изданием «Auto.everyeye», в июле 2026 года 60 из 86 официальных дилерских центров марки не продали ни одного автомобиля. Еще 13 дилеров реализовали по одной машине, а четыре смогли продать по две.

Ситуация выглядит особенно тревожно на фоне слабых мировых результатов бренда. В 2025 году Maserati реализовала менее 8 тысяч автомобилей по всему миру, а теперь проблемы с продажами проявились и в США.

О масштабах падения спроса рассказал американский автомобильный дилер Крис Мартинес, имеющий более 20 лет опыта работы в отрасли. По его информации, большинство дилеров Maserati в США в июле фактически остались без продаж.

Из 86 официальных дилерских центров 60 не смогли реализовать ни одного автомобиля. Еще 13 компаний закончили месяц с одной проданной машиной, четыре дилера продали по две. Таким образом, подавляющая часть дилерской сети продемонстрировала крайне низкую активность.

Разумеется, речь идет о неофициальной статистике, поэтому воспринимать ее как окончательный отчет о продажах Maserati в США пока нельзя. Впрочем, даже эти данные показывают масштаб проблемы с востребованностью автомобилей итальянской марки.

Слабый спрос затрагивает современную линейку Maserati, которая включает дорогие модели премиального сегмента. При этом бренд оказался в непростом положении на фоне конкурентов, обладающих более четким позиционированием.

Сейчас перед Maserati стоит задача заново определить свое место на рынке. Марка традиционно ассоциировалась с роскошью, спортивным характером и итальянским происхождением, однако нынешний модельный ряд не позволяет ей в полной мере конкурировать с Ferrari в верхней части премиального сегмента и Porsche в категории спортивных автомобилей.

На этом фоне обсуждается и возможная смена владельца бренда. Тем не менее Stellantis ранее неоднократно отрицал планы по продаже Maserati и рассчитывает самостоятельно вывести марку из кризиса.

Проблемы наблюдаются не только в США. В Италии автомобили Maserati также покупают относительно немногие клиенты, что дополнительно усиливает давление на бренд.

Пока неясно, какие меры позволят Maserati изменить ситуацию. Но дальнейшее сохранение низкого спроса в США и на других ключевых рынках может заставить Stellantis пересмотреть стратегию развития марки.