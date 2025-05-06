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Любимый автомобиль Дэвида Бекхэм стоит почти 300 тысяч долларов: таких всего два и все они у него

Текст: Алиса Шашкова
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Дэвид Бекхэм является большим поклонником автомобилей. Первая его любовь, разумеется, футбол, спорт, которым он увлекался много лет, но он также большой фанат машин.

В автопарке знаменитого британца есть немало дорогих автомобилей, но больше всего он любит только один – Maserati MC20. Причем настолько, что попросил итальянского автопроизводителя построить ему эту машину в уникальной версии ни в одном, а сразу в двух экземплярах. 

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Maserati MC20 Дэвида Бекхэма

Каждая из них стоит по 300 тысяч долларов (примерно по 24 миллиона рублей). Первый экземпляр находится в Лондоне (Великобритания), а второй в его гараже в Майами (США).

В интервью местным журналистам однажды Бекхэм рассказал, что прошел специальную программу кастомизации Maserati Fuoriserie, которая позволила ему сделать свои машины уникальными.

Кроме того, он встречался с директором по дизайну «Мазерати» Клаусом Буссе, чтобы тот помог ему в процессе настройки MC20 под собственные предпочтения.

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Maserati MC20 Дэвида Бекхэма

Первоначально первый экземпляр MC20 был темно-фиолетовым и слегка отдавал розовым, но бывший футболист изменил цвет машины на обычный черный с фиолетовыми тормозными суппортами. 

Второй MC20, которым владеет Бекхэм, выкрашен в бронзовый цвет, но чаще всего экс-звезда футбола предпочитает черный автомобиль. 

Под капотом обоих суперкаров находится 3-литровый твин-турбированный двигатель V6, развивающий 620 лошадиных сил мощности. Этого достаточно для того, чтобы они разгонялись до максимальной скорости в 324 километров в час и достигали первых 100 км/ч с места всего за три секунды.

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Фото:Maserati

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