Atlantis Carbon 4x4: автодом на базе Sprinter с карбоновым монококом и автономной системой питания

Автодом Carbon 4×4 2027. Изображение: Atlantis

Итальянская Atlantis показала Carbon 4×4 2027 модельного года – полноприводный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter с цельноуглеродистым монококом, солнечными панелями и подготовкой для поездок далеко за пределами асфальтированных дорог. Компании удалось совместить в одном проекте роскошный интерьер, серьезные внедорожные возможности и длительную автономную эксплуатацию в одном автодоме.

Atlantis вышла на международный рынок автодомов в 2024 году, представив модель Carbon, которую производитель называет единственным в мире автодомом с монококовой конструкцией из углеродного волокна. Впоследствии на основе этой концепции была сформирована целая линейка Carbon, а Carbon 4×4 стал ее внедорожным продолжением.

Карбоновый монокок и полный привод

Atlantis Carbon 4×4 создан на базе Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI 4×4. Автодом получил двигатель мощностью 190 л.с., автоматическую коробку передач 9G-TRONIC и полный привод. При длине 6,75 метра и ширине 2,15 метра машина остается относительно компактной для своего класса.

Главная особенность конструкции скрыта в кузове. Как и остальные представители семейства Carbon, новый автодом использует цельноуглеродистый монокок. Atlantis делает ставку на сочетание малого веса, прочности, жесткости и высоких теплоизоляционных свойств.

Для Carbon 4×4 предусмотрен отдельный внедорожный пакет. В него входят прожекторы, кенгурятник, две задние лебедки, защита днища, буксировочные доски, шноркель и полноразмерное запасное колесо в формованном заднем держателе.

Внутри автодом сохранил премиальный характер семейства Carbon. Демонстрационный экземпляр получил коричневую натуральную кожу, деревянные шкафы и темно-серые поверхности. Планировка включает обеденную зону с L-образным диваном, кухню с двухконфорочной индукционной плитой и раковиной из черного стекловолокна.

Автодом Carbon 4×4 2027. Изображение: Atlantis

Рядом с жилой зоной расположена компактная ванная комната с душевой кабиной, туалетом Clesana, откидной раковиной и местами для хранения. Напротив установлен высокий холодильник, а рядом предусмотрен вместительный шкаф.

Автодом Carbon 4×4 2027. Изображение: Atlantis

Спальная зона находится на возвышенной платформе. Под ней размещен крупный гараж с освещением и отоплением, багажником для велосипедов и дополнительными креплениями. Стандартная конфигурация предусматривает четыре места с ремнями безопасности и два спальных места. В зависимости от выбранной планировки это может быть поперечная двуспальная кровать либо две продольные односпальные.

Отдельное внимание Atlantis уделила автономности. Демонстрационный Carbon 4×4 оснащен солнечными панелями общей мощностью 900 Вт, двумя литиевыми батареями по 200 Ач и инвертором Victron. Также предусмотрены отопитель и водонагреватель Truma Combi DE, камера заднего вида и система управления Garmin SERV с 10-дюймовым дисплеем.

В списке опций есть кондиционер Truma Saphir, солнечная электростанция, круговой обзор на 360 градусов и автоматическая система выравнивания. Максимально допустимая масса составляет 4100 кг, а снаряженная масса пока официально не опубликована.

Базовая цена Atlantis Carbon 4×4 в Европе будет начинаться от 149 тысяч 667 евро (примерно 15 млн рублей). Показанный на выставке в Германии демонстрационный автомобиль стоит 208 тысяч 782 евро (около 20,8 млн российских рублей по сегодняшнему курсу).