Днище каких автомобилей нужно обязательно проверять на подъемнике на ржавчину: что показали шведские тесты

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При покупке автомобиля с пробегом большинство покупателей обращают внимание на двигатель, коробку передач и внешний вид кузова. Однако именно коррозия нередко становится самой дорогой проблемой, особенно у автомобилей старше 10–15 лет. Шведский журнал Vi Bilägare более 30 лет изучает защиту машин от ржавчины и показывает, какие модели требуют особенно внимательной проверки перед покупкой.

Что показали шведские испытания

Vi Bilägare совместно со стокгольмской компанией Rostskyddsmetoder проводит исследования антикоррозийной защиты с 1989 года. За это время специалисты проверили более 500 автомобилей различных марок.

Эксперты оценивают не только состояние внешних панелей кузова. Для проверки используются эндоскопы, с помощью которых изучаются скрытые полости, качество заводской обработки, герметизация швов, толщина защитного покрытия, наличие воска и состояние днища.

Средний результат автомобилей, участвующих в исследованиях, составляет около 3,1 балла из 5. При этом специалисты отмечают, что рейтинг марки не является гарантией состояния конкретного автомобиля. Большое значение имеют возраст машины, год выпуска, климат региона эксплуатации, качество ремонта после аварий и регулярность ухода.

Mazda требует особого внимания

Среди марок, которые в исследованиях Vi Bilägare получали невысокие оценки за защиту от коррозии, выделяется Mazda. Особенно это касается Mazda 3 первого поколения (2003–2009 годы) и Mazda 6 первой генерации.

У этих моделей часто встречается ржавчина в районе задних колесных арок, порогов, нижних частей дверей и днища. При этом внешний осмотр может быть обманчивым: небольшое пятно на арке иногда оказывается только началом проблемы, которая уже развивается внутри металлических элементов.

Перед покупкой машин Mazda этого возраста рекомендуется обязательно проверить состояние подрамников, креплений подвески и скрытых участков кузова. Перекрашенные арки сами по себе не являются гарантией качественного ремонта.

Японские автомобили тоже нужно проверять

Надежная механика не всегда означает идеальную защиту кузова. Некоторые старые модели Honda, Nissan, Subaru и Suzuki также требуют внимательного осмотра.

У Honda Civic и CR-V стоит проверить пороги, задние арки, днище, тормозные трубки и места крепления подвески. Среди Nissan особое внимание следует уделять возрастным Almera N16, X-Trail T30 и Primera P12 – у них проблемными зонами могут быть пороги, задние части кузова и элементы снизу автомобиля.

Subaru Forester, Legacy и Outback, а также Suzuki Grand Vitara часто эксплуатируются в сложных условиях – на снегу, грунтовках и за пределами города. Это не означает, что они обязательно будут ржавыми, но грязь и влага в нижней части кузова повышают риск появления коррозии.

Opel и Peugeot: проверять нужно снизу

Возрастные Opel Astra, Vectra, Zafira, а также Peugeot 206, 307 и 407 также лучше осматривать на подъемнике.

Особое внимание стоит уделить порогам и точкам крепления домкрата. Если эти места деформированы, имеют следы сварки или закрыты толстым слоем защитного покрытия, это может указывать на попытку скрыть серьезные повреждения.

Главное правило при покупке автомобиля с пробегом – не доверять только внешнему виду. Чистый кузов и свежая обработка днища не всегда говорят о хорошем состоянии машины. Если поврежденный металл не был восстановлен правильно, коррозия со временем вернется.

Поэтому перед покупкой возрастного автомобиля проверка на подъемнике остается одним из самых важных этапов диагностики. Несколько тысяч рублей за осмотр могут помочь избежать дорогостоящего ремонта кузова в будущем.