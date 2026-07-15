Маленький кроссовер Suzuki S-Presso оценили в России дешевле Lada Vesta

Изображение: Suzuki

На российском рынке появился еще один бюджетный кроссовер, доступный по схеме параллельного импорта. Компактный Suzuki S-Presso предлагают привезти под заказ по цене, которая оказалась ниже стоимости некоторых версий Lada Vesta.

Suzuki S-Presso дебютировал в 2019 году как самый компактный кроссовер марки. Модель создавалась прежде всего для развивающихся рынков, сочетая небольшие размеры, высокий дорожный просвет и простую конструкцию, ориентированную на невысокую стоимость эксплуатации. В России машина никогда не предлагалась официально.

На одном из российских классифайдов редакция Daily-Motor обнаружила объявление о продаже нового Suzuki S-Presso 2026 года выпуска. Автомобиль предлагается под заказ, а его стоимость составляет менее 2 миллионов рублей, что делает модель дешевле ряда комплектаций Lada Vesta.

Продавец отмечает, что указанная цена является окончательной и уже включает все расходы, связанные с импортом автомобиля, доставкой, таможенным оформлением и комиссией компании. Кроме того, подчеркивается, что скрытых платежей не предусмотрено, а стоимость рассчитывается с учетом актуального курса валют.

Фото: Suzuki

Выставленный на продажу Suzuki S-Presso готовы привезти из-за границы. Его пробег составляет всего 10 километров, ПТС пока не оформлен, а состояние заявлено как новый.

Кроссовер оснащен литровым бензиновым двигателем мощностью 67 лошадиных сил, который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Привод – передний (полный для этой модели недоступен ни в одной из версий).

Автомобиль предлагается в базовой комплектации. Кузов выполнен в оранжевом цвете, а руль расположен слева, что избавляет будущего владельца от необходимости привыкать к праворульной компоновке.

Длина этой модели составляет всего 3565 мм, а расстояние между осями равно 2380 мм. Таким образом, S-Presso гораздо компактнее не только Lada Vesta, но и даже бюджетника Lada Granta. Снаряженная масса машины равна около 770 кг, что делает ее не только маневренной, но еще и очень экономичной (расход варьируется от 4,5 до 6,5 литра бензина на 100 км в зависимости от режима движения).

Стоимость нового Suzuki S-Presso под заказ, согласно объявлению, опубликованному одним московским автосалоном, составляет 1 миллион 745 тысяч рублей. Для сравнения примерно за эти же деньги (дороже на 47 тысяч рублей) в России сейчас можно купить базовую версию новой Lada Vesta Cross.

Ранее мы рассказывали о том, что Mazda CX-5 третьего поколения оказалась в России дороже премиальных кроссоверов. Машину оценили в 7 миллионов 350 тысяч рублей, что более чем в 3 раза выше, чем за нее сейчас просят в Штатах.