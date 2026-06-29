Toyota RAV4 признали одним из самых долговечных кроссоверов: ресурс превышает 320 тысяч км

Toyota RAV4 вновь оказался в числе самых надежных кроссоверов на рынке. Сразу несколько независимых аналитических организаций высоко оценили долговечность японской модели, отметив надежные двигатели, проверенные трансмиссии и прочную подвеску, благодаря которым автомобиль способен без серьезных технических проблем преодолеть более 320 тысяч километров.
Toyota RAV4 дебютировал в 1994 году и стал одним из первых массовых компактных кроссоверов. За три десятилетия модель разошлась многомиллионным тиражом по всему миру и считается одним из самых успешных автомобилей в истории Toyota.
Последний рейтинг агентства J.D. Power оказался для RAV4 весьма благоприятным. Общая оценка модели составила 79 баллов из 100 возможных.
При этом за ездовые качества кроссовер получил 78 баллов, за сохранение остаточной стоимости — 82 балла, а за качество обслуживания у официальных дилеров — 77 баллов.
Высокие оценки подтверждают и специалисты аналитической компании iSeeCars. Они присвоили Toyota RAV4 рейтинг надежности 8,7 балла из 10.
По расчетам экспертов, средний срок службы модели составляет около 13,8 года, а ресурс достигает 170 тысяч 839 миль, что эквивалентно примерно 275 тысячам километров. При этом вероятность того, что автомобиль сможет преодолеть отметку в 200 тысяч миль (около 322 тысяч километров), оценивается в 30 процентов.
Одной из главных причин высокой долговечности модели специалисты называют использование проверенных атмосферных и гибридных силовых агрегатов, надежных автоматических трансмиссий и простой конструкции подвески. Именно сочетание этих факторов позволило RAV4 заработать репутацию одного из самых беспроблемных кроссоверов в своем классе.
Высокие оценки независимых аналитиков подтверждают, что Toyota RAV4 остается одним из лучших вариантов для тех, кто планирует длительную эксплуатацию автомобиля и рассчитывает на минимальные расходы на ремонт при своевременном техническом обслуживании.
Напомним, сейчас этот кроссовер предлагается в своем шестом по счету поколении. Такие машины доступны в том числе на российском авторынке, куда их завозят по альтернативным схемам импорта.
В общей сложности редакция нашего сайта насчитала более 800 объявлений о продаже новых Toyota RAV4 по всей России. Цены на них варьируются в пределах 2 миллионов 700 – 8 миллионов 300 тысяч рублей в зависимости от страны ввоза, комплектации, а также агрегатного и опционального оснащения.