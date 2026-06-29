Toyota RAV4 признали одним из самых долговечных кроссоверов: ресурс превышает 320 тысяч км

Фото: Toyota

Toyota RAV4 вновь оказался в числе самых надежных кроссоверов на рынке. Сразу несколько независимых аналитических организаций высоко оценили долговечность японской модели, отметив надежные двигатели, проверенные трансмиссии и прочную подвеску, благодаря которым автомобиль способен без серьезных технических проблем преодолеть более 320 тысяч километров.

Toyota RAV4 дебютировал в 1994 году и стал одним из первых массовых компактных кроссоверов. За три десятилетия модель разошлась многомиллионным тиражом по всему миру и считается одним из самых успешных автомобилей в истории Toyota.

Последний рейтинг агентства J.D. Power оказался для RAV4 весьма благоприятным. Общая оценка модели составила 79 баллов из 100 возможных.

Фото: Toyota

При этом за ездовые качества кроссовер получил 78 баллов, за сохранение остаточной стоимости — 82 балла, а за качество обслуживания у официальных дилеров — 77 баллов.

Высокие оценки подтверждают и специалисты аналитической компании iSeeCars. Они присвоили Toyota RAV4 рейтинг надежности 8,7 балла из 10.

По расчетам экспертов, средний срок службы модели составляет около 13,8 года, а ресурс достигает 170 тысяч 839 миль, что эквивалентно примерно 275 тысячам километров. При этом вероятность того, что автомобиль сможет преодолеть отметку в 200 тысяч миль (около 322 тысяч километров), оценивается в 30 процентов.

Фото: Toyota

Одной из главных причин высокой долговечности модели специалисты называют использование проверенных атмосферных и гибридных силовых агрегатов, надежных автоматических трансмиссий и простой конструкции подвески. Именно сочетание этих факторов позволило RAV4 заработать репутацию одного из самых беспроблемных кроссоверов в своем классе.

Высокие оценки независимых аналитиков подтверждают, что Toyota RAV4 остается одним из лучших вариантов для тех, кто планирует длительную эксплуатацию автомобиля и рассчитывает на минимальные расходы на ремонт при своевременном техническом обслуживании.

Напомним, сейчас этот кроссовер предлагается в своем шестом по счету поколении. Такие машины доступны в том числе на российском авторынке, куда их завозят по альтернативным схемам импорта.

В общей сложности редакция нашего сайта насчитала более 800 объявлений о продаже новых Toyota RAV4 по всей России. Цены на них варьируются в пределах 2 миллионов 700 – 8 миллионов 300 тысяч рублей в зависимости от страны ввоза, комплектации, а также агрегатного и опционального оснащения.