Mazda 3 обновится в июле и лишится дизельного двигателя

Фото: Mazda

Mazda готовит небольшое обновление для семейства Mazda 3. Несмотря на многочисленные слухи о скорой смене поколения, в ближайшее время модель ограничится плановым рестайлингом. По информации японских дилеров, премьера обновленного автомобиля состоится уже в июле, а главным изменением станет пересмотр линейки двигателей.

Нынешнее поколение Mazda 3 дебютировало в 2019 году и стало первой серийной моделью марки с бензиновым двигателем семейства Skyactiv-X. Автомобиль выпускается в кузовах хэтчбек и седан и остается одной из ключевых моделей японского бренда на мировом рынке.

По данным японских СМИ, ссылающихся на дилерские центры Mazda в Токио, июльское обновление будет сосредоточено прежде всего на технической части. Производитель откажется от 1,8-литрового турбодизеля, который сейчас доступен для отдельных комплектаций модели.

Таким образом, нынешние автомобили, остающиеся у дилеров, станут последней возможностью приобрести Mazda 3 с дизельным мотором.

После обновления в линейке останутся 1,5-литровый атмосферный двигатель, 2-литровый мягкий гибрид и силовая установка e-Skyactiv X. Кроме того, семейство пополнится новым 2,5-литровым бензиновым двигателем с технологией мягкого гибрида, который уже дебютировал на новом поколении кроссовера CX-5.

Новая силовая установка представляет собой атмосферный двигатель с непосредственным впрыском топлива. Его максимальная мощность составляет 178 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достигает 237 Нм. Благодаря мягкогибридной системе автомобиль должен стать отзывчивее при старте с места и экономичнее при движении в городском цикле.

Что насчет нового поколения Mazda 3?

Одновременно с этим в прессе активно обсуждаются слухи о скором запуске полностью новой генерации «тройки». Как мы рассказывали недавно, машина может перейти на гибридную тягу и дебютировать в 2028 году.

Ожидается, что модель получит двигатель нового поколения Skyactiv-Z в сочетании с гибридной системой, а дизайн экстерьера будет выполнен в стилистике нового Mazda CX-5. Также прогнозируется более современный интерьер с дальнейшим развитием фирменной архитектуры салона Mazda.