Hyundai остается самой популярной автомобильной маркой Казахстана, Chevrolet Cobalt – самый продаваемый автомобиль страны

В мае 2026 года официальный авторынок Казахстана продемонстрировал снижение. За месяц дилеры РК реализовали 18 тысяч 393 новых легковых и коммерческих автомобиля, что оказалось на 5,3% меньше результата годичной давности.

При этом по итогам января–мая ситуация выглядит значительно стабильнее. За пять месяцев покупателям передали 84 тысячи 2 автомобиля против 85 тысяч 527 машин за аналогичный период прошлого года. Снижение составило 1,8%.

Главным событием мая стало возвращение Hyundai на первую строчку рейтинга брендов. Корейская марка завершила месяц с результатом 2 тысячи 899 реализованных автомобилей, хотя ее продажи сократились на 27,4%.

На втором месте расположился Chevrolet, который реализовал 2 тысячи 339 автомобилей. По сравнению с маем прошлого года показатель практически не изменился, снизившись всего на 0,2%.

Третьим по итогам месяца оказался Changan. Китайский бренд продолжает наращивать присутствие на рынке: в мае его продажи выросли на 17,5% и достигли 1 тысячи 793 автомобилей.

В первую пятерку также вошли Kia и Chery. Продажи Kia составили 1 тысячу 505 автомобилей (-24,9%), тогда как Chery удалось увеличить результат на 9,8%, реализовав 1 тысячу 501 машину.

Среди брендов первой десятки наиболее впечатляющую динамику вновь продемонстрировал JAC. Продажи марки подскочили на 58,4% – до 1 тысячи 258 автомобилей. Также рост зафиксировали Haval с результатом 1 тысяча 366 машин (+19,7%) и Toyota, реализовавшая 937 автомобилей (+15,4%).

Несмотря на майское лидерство Hyundai, по итогам пяти месяцев первое место на рынке сохраняет Chevrolet. С января по май бренд реализовал 14 тысяч 469 автомобилей, улучшив прошлогодний результат на 30,6%.

Hyundai занимает вторую строчку с показателем 14 тысяч 213 автомобилей (-29,1%), а третьим остается Kia, продажи которого достигли 10 тысяч 910 машин (+19,7%).

Что касается помодельного рейтинга, то самой продаваемой машиной наших соседей остается Chevrolet Cobalt, продажи которого за прошлый месяц составили 2 тысячи 238 автомобилей. На втором месте идет кроссовер Hyundai Tucson с результатом в 1 тысячу 564 реализованные машины, а тройку замыкает Changan CS55 Plus – 637 реализованных авто за отчетный период.