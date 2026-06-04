В Южной Корее назвали самые популярные местные автомобили

Фото: Kia

С уходом из России иностранных автомобильных брендов привычные для местных покупателей модели (от Kia до Hyundai) во многих случаях везут к нам из Южной Кореи.

Но на какие машины предпочитают сами корейцы, если взглянуть на продукцию местного автопрома? Ответ на этот вопрос появился накануне в открытом доступе.

По итогам мая 2026 года на южнокорейском авторынке было реализовано 94 тысячи 774 автомобиля местных марок. Лидером вновь оказалась Kia с результатом в 44 тысячи 609 проданных машин. Следом за ней расположился Hyundai с 36 тысячами 987 продажами, а тройку замкнул Genesis (6 тысяч 161 реализованное авто).

Если окунуться глубже в помодельный топ, то он выглядит следующим образом:

10 – Kia EV3 (3 тысячи 21 единица);

9 – Kia Seltos (3 тысячи 169 единиц);

8 – Kia Ray (3 тысячи 419 единиц);

7 – Hyundai Sonata (4 тысячи 118 единиц);

6 – Hyundai Porter 2 (4 тысячи 270 единиц);

5 – Hyundai Avante (4 тысячи 526 единиц);

4 – Kia Carnival (4 тысячи 543 единицы);

3 – Kia Sportage (4 тысячи 760 единиц);

2 – Hyundai Grandeur (5 тысяч 183 единицы);

1 – Kia Sorento (7 тысяч 863 единицы).

За пределами первой десятки 11-е место занял Hyundai Santa Fe (2862 единицы), 12-е – Kia Bongo 3 (2644 единицы), а 13-е – Kia EV5 (2581 единица).

Интересно, что вкусы южнокорейских покупателей заметно отличаются от предпочтений многих других рынков даже с учетом того, что в этой подборке указаны только модели местного производства. В лидерах там остаются практичные семейные кроссоверы и большие седаны, тогда как электромобили пока не смогли полностью вытеснить традиционные модели.

Для России этот рейтинг тоже может быть показательным, так как многие популярные корейские автомобили сегодня попадают к нам именно через параллельный импорт из Южной Кореи. А значит, высокий спрос на эти машины на родине напрямую влияет на их доступность и цены для российских покупателей.