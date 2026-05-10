Обзор надежных и доступных седанов Lada Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и VW Polo за миллион рублей

Эксперты российского авторынка составили список надежных седанов стоимостью миллион рублей. Все перечисленные автомобили представляют собой машины российского производства, которые сходили с конвейера вплоть до 2022 года.

Как известно, на сегодняшний день, имея в кармане 1 миллион рублей, можно претендовать разве что на новую Lada Granta. Но на вторичном рынке в этом бюджете все еще сохраняются альтернативы. Причем все они выделяются высокой надежностью.

Renault Logan 2 генерации

Журнал «За рулем» включил в пятерку выносливых седанов за 1 миллион рублей на российской «вторичке» Renault Logan второй генерации. Машина заняла в общем рейтинге пятое место за свой выносливый мотор H4M мощностью 113 лошадиных сил, который практически не имеет слабых мест, а также за крепкую МКПП и неплохой вариатор.

Volkswagen Polo

Четвертая позиция в этом чарте была отведена Volkswagen Polo, собиравшемуся на заводе в Калуге. В бюджете 1 миллион рублей вполне можно рассчитывать на автомобиль 2019 или даже 2020 года выпуска. Скорее всего, все они будут с 1,6-литровым 110-сильным «атмосферником», который в такси показал себя как очень надежный. Из плюсов таких машин: 6-скоростная автоматическая коробка передач и отличная эргономика.

Hyundai Solaris 2 поколения

«Бронза» в топе была отдана Hyundai Solaris второй генерации. Миллион рублей даст возможность приобрести машину 2019 или 2020 производственного года. Вероятнее всего, это будет седан с 1,6-литровым 123-сильным «атмосферником», единственной претензией к которому были задиры в цилиндрах. Но даже с ними такие моторы выхаживали в такси огромные пробеги.

Kia Rio

«Серебро» досталось родственному Hyundai Solaris седану Kia Rio. Брат «Соляриса» имеет те же самые плюсы и недостатки, что и его соплатформенник. При должном обслуживании моторы и коробки передач «Рио» служат верой и правдой на протяжении сотен тысяч километров.

Lada Vesta

Что касается лучшего предложения на российском вторичном рынке в сегменте седанов за 1 миллион рублей, то эксперты назвали им Lada Vesta. В этот бюджет отлично вписываются машины 2021 или даже 2022 года выпуска.

Брать советуют машины с мотором H4M мощностью 113 лошадиных сил и вариатором. Утверждается, что оба неплохо переносят тяготы длительной эксплуатации и внимании со стороны владельца не будут создавать технические проблемы.

Вариант с механикой и 106-сильным «вазовским» мотором 21129 также называют неплохим. В число плюсов «Весты» заносят высокий уровень коррозионной стойкости, неплохую эргономику и вместительность.

