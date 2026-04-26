Китайские автомобили от некитайских марок: это не просто возможно, но и набирает популярность

Текст: Ростислав Архипов
Раскрыт список моделей автомобилей из «Поднебесной», которые выпускают некитайские бренды

Совместные предприятия с китайскими автопроизводителями сегодня имеют большинство крупных мировых автомобильных компаний.

Во всех случаях речь идет о выпуске одной или нескольких электрифицированных моделей, которые разрабатываются в сотрудничестве с партнерами из КНР.

Вот как выглядит список самых известных представителей этой категории автомобилей:

Nissan Frontier Pro

Не так давно Nissan спроектировал пикап, который был полностью создан в Китае. Машина получила название Frontier Pro и представляет собой новый подключаемый гибридный утилитарник. Вот только в основе этой машины лежит совсем не платформа «Ниссан», а китайское шасси Dongfeng Z9. 

Автомобилю будет положен 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбомотор, интегрированный в трансмиссию, который обеспечит пикапу максимальную мощность в 407 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Запас хода по китайскому циклу CLTC превысит 135 км, а расход топлива в среднем составит 6,9-литров на 100 км.

Mazda6e

Как и Nissan, в объятия «китайцев» недавно попала Mazda, которая, очевидно, сама не может «вытянуть» планы по электрификации своего модельного ряда. Поняв, что помочь в этом им могут в КНР, компания дала возможность «Поднебесной» создать электрическую версию своего популярного седана Mazda6.

Машина получила имя Mazda6e и была построена на платформе китайского бренда Deepal, которым владеет Changan.

4-дверка не позиционируется как конкурент BYD Seal Performance или Tesla Model 3 Performance, но отлично подходит под запросы покупателей недорогих среднеразмерных седанов, работающих на электричестве.

Smart #2

Пока существующая лишь в качестве концепта машина может стать настоящим прорывным проектом. Компактный хэтчбек, длина которого составит всего 2,8-метра, а радиус разворота будет равен 6,95-метрам, получит электрическую силовую установку, с которой машина будет проезжать без подзарядки до 300 км.

Ford Bronco New Energy

Автомобиль, который не имеет с настоящим Bronco практически ничего общего. Внедорожник разработан на платформе совместного предприятия китайской JV Jiangling и Ford и предлагается покупателям в двух вариантах: с электрической силовой установкой и в виде последовательного гибрида (EREV).

Еще одним отличием «китайского» Bronco от оригинального является несущий кузов, а также габариты, превышающие в длину 5-метров.

Фото:Nissan, Mazda, Smart, Ford
редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2021 года. Окончил ЛГУ им. Пушкина в Санкт-Петербурге по специальности «Журналистика». До прихода в редакцию Daily-Motor.Ru работал в одном из крупных печатных изданий Петербурга. Специализируется на мониторинге информационной повестки, анализе и подготовке статей, касающихся автомобильной тематики.

