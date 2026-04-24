Honda решила использовать свои минивэны как кемперы

Honda активно метит в сегмент машин для путешествий. Недавно компания заявила об участии в мероприятии Outdoor Day Japan Sendai, где представит свои комплекты для кемпинга Honda Access.

Комплекты доработок должны позволить популярным минивэнам StepWGN, Freed Crosstar и N-Box Joy стать машинами, максимально адаптированными к активному отдыху на природе.

К примеру, Honda StepWGN, широко известный своим просторным салоном, получит в рамках пакета Honda Access более гибкую компоновку сидений. А за счет оригинальных аксессуаров можно будет превратить машину в подобие кемпера, где можно с комфортом провести ночь.

Популярный минивэн Freed Crosstar, ставший известным за свои «внедорожные» качества, приобретет дополнительные опции, такие как задняя грузовая корзина, боковые отсеки для хранения и водонепроницаемая шторка на задней двери.

Продуманные решения улучшат функциональность внутреннего пространства машины и смогут использоваться даже в качестве простой палатки для отдыха во время поездок на природу.

Что касается легкого кроссвэна N-Box Joy, то он, в дополнение к специальному труднопачкающемуся материалу отделки салона, получит эксклюзивную конструкцию сидений, позволяющую сложить их в двухспальную кровать.

Также в рамках пакета Honda Access такие машины приобретут дополнительные ремни на крыше, боковые крючки и сетки для хранения. А водонепроницаемую шторку, крепящуюся на задней двери, можно будет в любой момент превратить в простую палатку.

Цены на все эти комплекты доработок для минивэнов «Хонды» станут известны позднее. Предлагать их пока собираются только в Японии.