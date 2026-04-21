Эксперты и жюри из народа выберут лучший внедорожник года

Текст: Алексей Шмидт
Анонсировано голосование за лучший кроссовер или внедорожник 2026 года в России

Фото: Belgee

Оргкомитет ежегодной автомобильной премии Внедорожник года объявил о начале голосования за лучшие полноприводные модели 2026 года. В этом сезоне в список номинантов вошло более сотни автомобилей, а принять участие в выборе победителей могут не только эксперты, но и все желающие автолюбители.

Голосование стартовало 16 апреля и проходит сразу на двух специализированных онлайн-площадках — Vned.ru и 4×4.media. В перечень претендентов включены модели, представленные на российском рынке в период с осени 2025 года по осень 2026-го.

Система оценки традиционно разделена на два блока. Итоговые результаты формируются с учётом мнений профессионального жюри, куда входят автомобильные журналисты и отраслевые специалисты, а также так называемого «народного жюри» — пользователей, зарегистрированных на платформах голосования.

Дополнительный интерес к конкурсу подогревает призовая программа: самые активные участники смогут побороться за ценный подарок от партнёра премии — компании Greenworks, которая подготовила набор инструментов для дома и путешествий.

Организаторы уже обозначили ключевые даты. Шорт-лист финалистов планируется раскрыть 20 августа, а торжественная церемония награждения состоится 10 сентября в Москва. Площадкой для мероприятия выбрали клубный бар «Ангар 44», расположенный на территории «Клуба 4×4» в Переделкино.

Победителей определят сразу в десяти номинациях. Награды получат лучшие внедорожники и кроссоверы разных классов — от компактных до полноразмерных, включая модели с передним приводом, пикапы и электрические SUV. Кроме того, в этом году предусмотрены специальные номинации, учреждённые членами жюри.

Ожидается, что церемония соберёт представителей автомобильной индустрии, профильных журналистов и участников рынка, что традиционно делает премию одной из заметных площадок для подведения итогов года в сегменте SUV.

