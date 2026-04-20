Не BMW и даже не Mercedes: премиальный бренд, от которого владельцы отказываются крайне редко

Текст: Алексей Шмидт
Названа премиальная марка автомобилей с самыми лояльными владельцами

Фото: Daily-Motor

Конкуренция за покупателей в автомобильном мире сейчас крайне высока. Особенно жестко она проявляется в сегменте премиальных брендов, где каждый аргумент в пользу той или иной марки имеет крайне веское значение для покупателей.

Некоторые автопроизводители научились лучше остальных удерживать лояльность своих клиентов. И, согласно недавно проведенному исследованию авторитетного журнала «J.D.Power», лучшим в этом отношении брендом оказался не BMW и даже не Mercedes, а Porsche.

Согласно подсчетам аналитиков, в общей сложности 58,2% постоянных покупателей Porsche до этого уже были владельцами таких машин. Этот показатель заметно выше того, что демонстрирует в среднем вся отрасль (49%).

Второе место с большим отставанием (-8,5%) занял Mercedes-Benz. Когда пришло время обновить автомобиль, 49,7% обладателей таких машин решили выбрать авто той же марки.

Что касается массовых брендов, то пальму первенства в этой дисциплине удерживает Toyota. Согласно проведенным опросам, 62% покупателей автомобилей этой компании были ее постоянными клиентами ранее.

Показатель лояльности владельцев Honda достиг 55,5%, что поставило эту марку на второе место.

Эксперты утверждают, что лояльность со стороны клиентов автопроизводителей напрямую отражается на стоимости их автомобилей при перепродаже. Неслучайно именно автомобили Porsche, Toyota и Honda входят в список машин с самой низкой амортизацией.

