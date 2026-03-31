Огромный пробег, минимум поломок и доступный ремонт: 10 лучших автомобилей

Многие рассматривают покупку автомобиля как инвестицию. И чем надежнее сама машина, тем больше шансов, что владелец сохранит семейный бюджет нетронутым.

Оценивать выносливость той или иной модели можно лишь когда ее пробег превысит 160 тысяч километров. В большинстве случаев после преодоления этого рубежа машины начинают «просить денег», а их ремонт далеко не всегда оказывается дешевым удовольствием.

Однако это не грозит владельцам как минимум 10 машин в этом списке. Как ни странно, большая часть в нем занята именно японскими автомобилями.

Toyota 4Runner

Внедорожник, который известен своей крепкой рамой и невероятной выносливостью. Он оснащен проверенной комбинацией мотора и трансмиссии, а также не имеет никаких хрупких технологий, которые встречаются во многих его конкурентах.

Honda CR-V

Один из первых компактных кроссоверов, появившихся на мировом авторынке. Он сочетает в себе надежность легковушки Civic и практичность внедорожника. За счет чрезвычайно долговечных мотора и трансмиссии CR-V способен оставаться в эксплуатации на протяжении сотен тысяч км без серьезных и дорогих ремонтов.

Volvo 240

Шведский седан, который получил прозвище «вечного автомобиля». Заднеприводная компоновка заметно упрощает ремонт, а двигатели известны своей устойчивостью даже к экстремально небрежному обращению.

Mazda MX-5

Автомобиль, который разрушил репутацию спортивных машин как одних из самых ненадежных. Легкий и недорогой в обслуживании родстер известен своей образцовой управляемостью и отличной выносливостью.

Toyota Prius

Гибрид, который практически не ломается. По всему миру таксисты полагаются на такие хэтчбеки даже несмотря на то, что они оснащаются ДВС, электромотором и аккумуляторной батареей.

За счет рекуперативного торможения нагрузки на тормозные колодки и диски гораздо ниже, чем в случае с простым автомобилем, а низкий расход топлива делает эту 5-дверку практически идеальным вариантом для семейных покупателей.

Subaru Outback

Полноприводный универсал, способный выдерживать интенсивную эксплуатацию. Машина стала эталоном для многих, кто хочет ездить на «легковушке», иметь крепкий полный привод и не тратить большие деньги на ремонт.

Ford F-150

Американский пикап, который разработан для того, чтобы выдерживать суровые условия буксировки и перевозки тяжелых грузов. Неудивительно, что такие машины обладают большим сроком службы, ведь это «рабочие лошадки».

Lexus LS 400

Легендарный своей выносливостью седан, который уже давно снят с производства, но до сих пор остается одним из самых крепких в истории машин. Созданный для конкуренции с лучшими автомобилями в мире, он мог похвастать мотором V8, который часто описывают как «неубиваемый».

LS 400 ценят за их тишину в салоне, плавный ход, крепкую подвеску, а также долговечный двигатель и трансмиссию, способные проезжать сотни тысяч км.

Honda Civic

Популярный автомобиль, известный своей простотой в обслуживании. А если машина ломается, то отремонтировать ее можно очень дешево.

Toyota Camry

Среднеразмерный седан, считающийся эталоном для тех, кто хочет избежать простоя автомобиля в автосервисе. Его двигатели известны чрезвычайно надежной конструкцией, позволяющей выхаживать свыше 500 тысяч км.

Достаточно лишь регулярно менять масло и следить за уровнем охлаждающей жидкости. Материалы отделки также удивительно хорошо сохраняются на протяжении десятилетий эксплуатации. В общем, практически идеальный автомобиль, который можно купить в сегменте «легковушек».