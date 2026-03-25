Короли ликвидности: раскрыты автомобили, которые почти не дешевеют за 5 лет, и наоборот

Текст: Алиса Шашкова
После приобретения нового автомобиля основной потерей для его владельца, помимо уплаченной дилеру стоимости самой машины, является амортизация, которая способна съедать существенную часть цены авто в последующие годы его эксплуатации. 

Известный портал «iSeeCars» проанализировал свыше 950 тысяч сделок с подержанными автомобилями в США возрастом 5 лет, проданных в период с марта 2025 по февраль 2026 года, и определил самые ликвидные модели, которые практически не дешевеют в первые пять лет использования.

Королем ликвидности оказался Porsche 718 Cayman. За 5-летний срок эксплуатации такие машины в среднем теряют от первоначальной цены всего 9,6%. В случае с занявшим второе место Porsche 911 коэффициент амортизации за первую пятилетку составил 11,1%, а с Chevrolet Corvette, взявшим бронзу, 18,7% соответственно.

Далее в рейтинге самых нетеряющих в цене автомобилей после покупки расположились: Toyota Tacoma (-19,9% за 5 лет), Toyota Tundra (-21,2%), Honda Civic (-22,9%), Subaru BRZ (-23,7%), Toyota GR Supra (-24%), Toyota RAV4 (-25,2%) и Toyota Corolla Sport (-25,5%).

Как видно по итоговым результатам, в список лучших по показателю амортизации вошло большое количество спорткаров. Эксперты «iSeeCars» связывают это обстоятельство с высокой надежностью таких машин, а также их долгим ожиданием, поэтому цены на них на вторичном рынке практически не падают. 

Одновременно с этим рейтингом те же самые аналитики «выкатили» анти-топ ликвидности, назвав 10 машин, которые за 5 лет обесцениваются быстрее всего.

На первом месте в нем разместился Nissan Leaf (-63,1%). Следом расположились: Infiniti QX80 (-62,8%), Volkswagen ID.4 (-62,1%), Tesla Model S (-62%), Land Rover Range Rover (-61,7%), BMW 7-Series (-61,6%), Tesla Model X (-61,2%), Ford Mustang Mach-E (-60,8%), BMW 5-Series (-59,5%), а также Infiniti QX60, обесценивающийся за первые пять лет эксплуатации на 58,3%.

