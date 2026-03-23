Исследование Consumer Reports раскрыло, какие бренды делают лучшие машины

Текст: Алексей Шмидт
2018 subaru wrx sti 1
Фото: Subaru

В среде автомобилистов, когда темой разговора заходит выбор лучшего автопроизводителя, часто случаются разногласия. У каждого есть свои любимые марки, и часто мнение одного и другого автовладельца не совпадают. Но что, если рассудить этот вечный спор с объективной точки зрения?

Это попытались сделать в своем исследовании журналисты «Consumer Reports», которые оценили надежность новых автомобилей каждого бренда, а также результаты их дорожных испытаний, тестов на безопасность и опросов на тему удовлетворенности владельцев. 

В результате выяснилось, что лучшим автомобильным брендом по состоянию на нынешний год является Subaru. Продукцию этой компании похвалили за высокий уровень производительности и комфорт, которые не всегда очевидны во время тест-драйва. Кроме того, по словам авторов рейтинга, ее машины используют передовые системы безопасности.

Второе место в общем списке и первую позицию среди всех марок класса люкс заняла BMW. Баварский автопроизводитель годами выпускает популярные модели, а их надежность превосходит всех европейских конкурентов.

Далее в этом ТОП-е расположились также: Porsche, Honda и Toyota, занявшие третье, четвертое и пятое места. А замкнули первую десятку: Lexus, Lincoln, Hyundai, Acura и Tesla.

Одним из главных неудачников этого рейтинга оказался Lexus, потерявший три позиции в сравнении с прошлогодним результатом. Chrysler откатился сразу на 9 строчек вниз, заняв только 25-е место, а Audi потеряла 10 мест, опустившись на 16-ю строчку. 

