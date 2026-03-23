Автомобили, которых не станет уже в 2027 году

Автомобильный век может быть как длинным, так и коротким. Как долго будет жить та или иная машина в модельном ряду компании определяют главным образом ее продажи.

И когда с ними начинаются проблемы, автопроизводителям приходится принимать тяжелые решения о снятии их с конвейера.

Вот как выглядит список автомобилей, которые могут прекратить свое существование уже с 2027 года.

Audi S6

«Ауди» постепенно избавляется в своем модельном ряду от седанов, спрос на которые падает. Под списание должен попасть A6 S6, который покинет конвейер бренда из Ингольштадта меньше, чем через год.

Audi A8

Та же самая участь ждет и Audi A8. Седан, появившийся как конкурент Mercedes и BMW, успешно доказал, что может бороться за покупателей со своими земляками. Но время больших 4-дверок безвозвратно уходит, а значит и легендарной «авоське» пришел черед отправиться на заслуженную пенсию.

Tesla Model X

Вышедший в продажу электрокар Model X не входит в планы Tesla по выпуску в 2027 году. Компания Илона Маска сочла, что эта модель сильно устарела, поэтому ее производство завершат меньше, чем через 12 месяцев.

Tesla Model S

Выпуск седана Tesla Model S также прекратится. Эта 4-дверка на рынке еще дольше, чем родственный хэтчбек Model X (с 2013 года), но 2027-й год, похоже, станет для нее последним.

Mercedes-AMG C63

После резкой критики, которой подвергся AMG C63 с его 4-цилиндровым гибридным двигателем, Mercedes принял решение полностью отказаться от этой версии модели. Бензиново-электрическую силовую установку заменит 6-цилиндровый двигатель.

Jeep Wrangler 4Xe

Как ни странно, но под списание в 2027 году попадут не только седаны и хэтчбеки, но и даже внедорожники. Подключаемый гибридный Wrangler 4Xe снимут с конвейера из-за низких продаж и большого количества жалоб на поломки. К счастью, обычный Wrangler, который так любят за внедорожные качества, пока останется в строю.

Ford Focus

О том, что Ford прекратит производство и продажи Focus, стало известно еще в прошлом году. Выпуск модели остановят не дожидаясь 2027 года (в ноябре этого 2026-го).