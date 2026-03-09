ДомойАвтоновости сегодняКитайские шины оказались лучшими в важном немецком тесте ADAC, но есть нюанс

Китайские шины оказались лучшими в важном немецком тесте ADAC, но есть нюанс

Михаил Романченко
Михаил Романченко
Покупатели с особой осторожностью относились к китайским автомобилям, но со временем стереотипы, которые были связаны с этими машинами постепенно развеиваются. А теперь, похоже, то же самое происходит и с производителями покрышек родом из «Поднебесной».

По крайней мере на это указывают свежие результаты тестов, проведенных немецким автоклубом ADAC. Они организовали испытания 16 летних моделей шин размерностью 215/55 R17 в нескольких дисциплинах, в одной из которых, как ни странно, первенствовали именно китайские покрышки.

В тесте с торможением на мокром асфальте победителями неожиданно оказались «поднебесные» шины Linglong Sport Master. Автомобиль, обутый в эти покрышки, сумел остановиться со скорости в 80 километров в час на мокром дорожном покрытии за 30,1-метра. 

2026 03 09 17.14.41 1
Результаты теста с торможением на мокром асфальте

Для сравнения, практически такой же результат (с разницей в мм) показали популярные шины Continental PremiumContact 7. Следом в отставанием в 1 метр расположились шины Kumho Ecsta HS52.

Более того, в дисциплине «торможение на сухом асфальте» китайские шины Linglong Sport Master смогли занять вторую позицию, уступив только Falken ZIEX ZE320. Со скорости в 100 километров в час до 0 км/ч автомобиль, обутый в такие покрышки, замедлился за 34,2-метра.

2026 03 09 17.14.37 1
Тест с торможением на сухом асфальте

Однако обольщаться по этому поводу не стоит. Все точки над «i» расставил другой тест, ориентированный на расход резины.

В этом испытании шины Linglong Sport Master провалились на последнее место, износившись всего за 26 тысяч 100 километров.

2026 03 09 17.14.31 1
Износ покрышек

Это в 2,2-раза быстрее, чем лучшие в этом показателе покрышки Goodyear Efficientgrip Performance 2, сохранявшие «рабочий» протектор на протяжении 57 тысяч 800 км.  

Фото:ADAC

