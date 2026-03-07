ДомойАвтоновости сегодняЯпонские двигатели, которые легко проедут 480 000 км без серьезного ремонта

Японские двигатели, которые легко проедут 480 000 км без серьезного ремонта

Современные двигатели очень сложны в технической части. Электрификация и турбонаддув, которые направлены на сокращение расхода топлива, а также улучшение экологичности, делает их подверженными поломкам даже на небольших пробегах. Чего не скажешь о моторах старой и новой школы, которые разрабатывались в Японии.

Портал «TopSpeed» воспользовался исследованиями самых авторитетных мировых аналитических изданий (iSeeCars, Consumer Reports и J.D.Power), составив список из пяти японских моторов, которым может покориться отметка в 300 тысяч миль пробега (около 480 тысяч км), а иногда и выше до капремонта.

Toyota 2UZ-FE

Этот сверхпрочный V8 стал настоящей легендой и устанавливался в такие бестселлеры мирового рынка как Land Cruiser, Sequoia, Tundra, а также Lexus GX.

За счет чугунного блока цилиндров мотор был тяжелым, но предельно прочным. А благодаря невысокой мощности в сравнении с рабочим объемом нагрузки на него практически не оказывались, что позволяло преодолевать огромные километражи без риска серьезных поломок.

Honda K-Series

Моторы K20 и K24 от Honda называют идеальным балансом простоты, долговечности и эффективности. Такие двигатели оснащались системами цепного привода ГРМ и хорошо спроектированными масляными каналами, что делало их практически неубиваемыми.

«Хонде» удалось заставить свои моторы работать десятилетиями, а также избавить владельцев от необходимости капитального ремонта даже на очень высоких пробегах. 

Toyota 1GR-FE 

Двигатель V6, который благодаря консервативным инженерным решениям способен безотказно служить своему владельцу на протяжении сотен тысяч км. Секрет успеха был прост: прочные детали и проверенные временем методы охлаждения. 

Nissan VQ

Один из самых знаменитых моторов Nissan, который оказался в истории мирового автопрома редким примером сочетания производительности и надежности. Издание «Ward» включало его в списки 10 лучших двигателей в мире благодаря высокой мощности и отличной выносливости.

Отдельные модели Nissan и Infiniti, оснащенные моторами VQ проезжали без крупных поломок более 400 тысяч км, что было практически невозможно для многих их конкурентов с такими же мощностными характеристиками.

Mazda Skyactiv-G

Моторы из Хиросимы, которые на момент дебюта казались слишком сложными, а значит, вероятно, проблемными. Но десятилетие их использования развеяло все сомнения о том, что Skyactiv-G практически не ломаются.

Многие модели Mazda, в том числе бестселлер CX-5, выхаживают с такими двигателями сотни тысяч км. А историй о том, что мотор вышел из строя на небольших пробегах в сети практически не найти. 

