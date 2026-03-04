В пятерке самых долговечных пикапов оказалось сразу три «японца», а «рамные» модели уступили легковым

Пикапы создаются таким образом, чтобы быть выносливыми и служить для своих владельцев «рабочими лошадками». Но далеко не все представители этого сегмента являются одинаково долговечными.

Список из самых надежных «утилитарников» раскрыл авторитетный независимый портал «Consumer Reports», основываясь на результатах долгосрочного исследования в отношении машин этой категории.

Ожидаемо для многих, большая часть итогового рейтинга оказалась занята представителями японского автопрома, которых разбавили по одному корейскому и американскому пикапу. Но еще интереснее стало то, что в тройке лучших расположилось сразу три модели с несущим кузовом.

Ford Maverick

Американская утилитарная модель, которая заметно отличается по конструкции от своих классических родственников, построенных на раме. Она является прообразом современных кроссоверов с несущим кузовом, но открытым грузовым отсеком.

По данным «CR», на поломки Maverick практически не жаловались покупатели, а единственные огрехи, о которых стало известно журналистам от владельцев таких машин, связаны с тормозами. Рекомендуемые годы покупки этой модели: 2023-2025.

Honda Ridgeline

Еще один пикап с несущим кузовом, который, как утверждается, практически не ломается. Но идеальных машин не бывает.

Наиболее частые проблемы таких автомобилей касаются их бортовой электроники, такой как мультимедийная система и проекционный дисплей. Лучшими годами для приобретения этой модели эксперты называют: 2009, 2013, 2020, 2021 и 2023-й.

Hyundai Santa Cruz

Замыкает список пикапов-кроссоверов, у которых отсутствует рама, но высока надежность, корейская модель с отличным уровнем ездового комфорта.

Самые часто упоминаемые проблемы Santa Cruz, связанные с надежностью, затрагивают сложности с кузовными панелями (в частности, наличие скрипов и протечек). Рекомендуемыми годами выпуска для покупки этого автомобиля называют 2024-й и 2025-й.

Nissan Frontier

Рамный пикап, который далеко не самый современный и технологически продвинутый, но при этом очень выносливый. Впрочем, даже у него есть определенные огрехи, хоть и незначительные.

Владельцы таких машин иногда жаловались на проблемы с лакокрасочным покрытием. Рекомендованные годы выпуска для покупки – с 2015 по 2019-й, а также с 2024 по 2025-й.

Toyota Tacoma

Второй представитель классического рамного класса пикапов, который не мог не оказаться в этом списке. Машина выделяется на фоне конкурентов своим буксировочным потенциалом, а также высоким качеством.

Из потенциальных недостатков автомобиля отмечают лишь единичные проблемы с системой кондиционирования и трансмиссией, а также тормозами. Лучшими годами выпуска для приобретения этой модели называют 2011-й, с 2013 по 2015-й, с 2017 по 2019-й и с 2021 по 2025-й.