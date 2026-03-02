Машины, которые почти не дешевеют за пять лет: все 5 мест заняли японские бренды

В России подержанные машины в ввиду разных причин традиционно дорожают, но за пределами нашей страны есть немало мест на планете, где автомобили подвержены амортизации. Недавно появился рейтинг остаточной стоимости авто возрастом 5 лет. Его подготовили аналитики известного зарубежного агентства «CarEdge».

Интересным моментом этого ТОП-а стало наличие в нем сразу шести японских марок, пять из которых расположились на пяти первых местах по сохранению цены спустя 5 лет эксплуатации:

1. Toyota, остаточная стоимость через 5 лет: 64,9%

2. Lexus, остаточная стоимость через 5 лет: 61,7%

3. Subaru, остаточная стоимость через 5 лет: 61,2%

4. Honda, остаточная стоимость через 5 лет: 60,5%

5. Mazda, остаточная стоимость через 5 лет: 59,7%

7. MINI, остаточная стоимость через 5 лет: 59,5%

8. GMC, остаточная стоимость за 5 лет: 56,5%

9. Mercedes-Benz, остаточная стоимость через 5 лет: 53,8%

10. Acura, остаточная стоимость через 5 лет: 53,2%

Согласно опубликованному чарту, Toyota и ее люксовый бренд Lexus превзошли других автопроизводителей по показателю остаточной стоимости через 5 лет эксплуатации. В основном это связано с высокой надёжностью и впечатляющими объёмами продаж автомобилей Toyota Group.

Их превосходная долговечность делает их по-прежнему очень популярными на рынке подержанных автомобилей, а высокая доля рынка гарантирует наличие запчастей, что очень важно для владельцев подержанных автомобилей.

В пятерку лучших вошли исключительно японские марки, включая Subaru, Honda и Mazda. Через 5 лет остаточная стоимость этих автомобилей составляет около 60%, что выглядит весьма привлекательно для потребителей, которым необходимо сменить машину в будущем. В десятке лучших также оказалась люксовая марка Honda — Acura.

Что касается среднего показателя амортизации, то цена нового автомобиля спустя 5 лет с момента его покупки в автосалоне способна снижаться на 45%. Жаль только, что в России все происходит в точности до наоборот.