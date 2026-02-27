ДомойАвтоновости сегодняToyota больше не чемпион: Honda завоевала корону по экономичности своих машин

Toyota больше не чемпион: Honda завоевала корону по экономичности своих машин

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

Назван самый экономичный автомобильный бренд в США

CRV RS eHEV front copy 1

Экономичность автомобиля – важный фактор при выборе как его марки, так и модели. Согласно последнему отчету Агентства по охране окружающей среды США, самым экономичным автопроизводителем в Штатах является Honda, которой удалось обскакать другие японские, а также корейские и немецкие компании.

По подсчетам экспертов, средний расход топлива для всех автомобилей в США составляет 8,6-литра на 100 км. За последние 20 лет, начиная с моделей 2004 года, экономичность машин улучшилась на 41%. 

Наилучшую топливную экономичность продемонстрировала Honda, достигнув среднего показателя 7,3-литра на 100 км. Второй стала Hyundai с результатом в 7,9-литра на 100 километров, а третьей Kia – 8-литров на 100 км.

260227 31025 3 q8E32 1
Отчет Агентства по охране окружающей среды США о тенденциях в автомобильной отрасли за 2025 год

Четвертую позицию разделили между собой Toyota, BMW и Nissan («поедая» в среднем по 8,1-литру на 100 км), а следом расположились Subaru с расходом 8,2-литра на 100 км и Mazda (8,4-литра на 100 км).

Худшим автопроизводителем по экономичности оказался концерн Stellantis. Выяснилось, что в среднем модели марок, которые входят в эту группу, расходуют по 10,3-литра бензина на каждые сто километров пути.

GM в США также продемонстрировала плохие результаты, вероятно, из-за производства большого количества пикапов, таких как Chevrolet Silverado 1500 с 6,2-литровым двигателем и Ram 1500.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Honda

Читайте также:

Последние новости:

Как двигатель, разработанный Toyota, посрамил все американские V8

Два лучших двигателя BMW: один дизельный, второй бензиновый

«Ламбо Рэмбо»: редкий «необъезженный» внедорожник Lamborghini выставили на...

Mercedes C-Class следующего поколения представлен в аккумуляторной версии:...

Поклонникам японских спортивных автомобилей обещают рай в ближайшем...

Близнец Renault Twingo дешевле 1,6 миллиона рублей получит...

Один из лучших кроссоверов для мужчин готов к...

Известный «заряженный» корейский седан предстал в новом поколении

Suzuki создала идеальный мини-внедорожник: теперь его продают в...

Легендарный рамный вездеход Mitsubishi показался на новых концепт-артах

Новый суперэкономичный Honda CR-V вот-вот появится на японских...

Новый «рамник» Toyota Land Cruiser FJ появится в...

Главный мировой хит среди автомобилей показали в новом...

Самый безотказный автомобиль этого года делает Lexus

«Машины вдов» или автомобили, крайне опасные в управлении 

5,4-метровый минивэн Ford уместил внутри кухню, спальню, туалет...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+