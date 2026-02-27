Toyota больше не чемпион: Honda завоевала корону по экономичности своих машин

Экономичность автомобиля – важный фактор при выборе как его марки, так и модели. Согласно последнему отчету Агентства по охране окружающей среды США, самым экономичным автопроизводителем в Штатах является Honda, которой удалось обскакать другие японские, а также корейские и немецкие компании.

По подсчетам экспертов, средний расход топлива для всех автомобилей в США составляет 8,6-литра на 100 км. За последние 20 лет, начиная с моделей 2004 года, экономичность машин улучшилась на 41%.

Наилучшую топливную экономичность продемонстрировала Honda, достигнув среднего показателя 7,3-литра на 100 км. Второй стала Hyundai с результатом в 7,9-литра на 100 километров, а третьей Kia – 8-литров на 100 км.

Отчет Агентства по охране окружающей среды США о тенденциях в автомобильной отрасли за 2025 год

Четвертую позицию разделили между собой Toyota, BMW и Nissan («поедая» в среднем по 8,1-литру на 100 км), а следом расположились Subaru с расходом 8,2-литра на 100 км и Mazda (8,4-литра на 100 км).

Худшим автопроизводителем по экономичности оказался концерн Stellantis. Выяснилось, что в среднем модели марок, которые входят в эту группу, расходуют по 10,3-литра бензина на каждые сто километров пути.

GM в США также продемонстрировала плохие результаты, вероятно, из-за производства большого количества пикапов, таких как Chevrolet Silverado 1500 с 6,2-литровым двигателем и Ram 1500.