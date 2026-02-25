«Машины вдов» или автомобили, крайне опасные в управлении 

Фото: Mercedes-Benz

Еще не так давно легковые автомобили обходились без сложных электронных ассистентов, которые сегодня незаметно страхуют водителя в критических ситуациях.

Контроль тяги, системы стабилизации и продвинутые помощники торможения тогда заменяли опыт, хладнокровие и мастерство человека за рулем.

Но история знает модели, которые даже для подготовленных водителей становились серьезным испытанием. Это автомобили с непростым характером, получившие в индустрии мрачное прозвище «машины вдов».

Mercedes-Benz A-Class (W168)

Фото: Mercedes-Benz

Первая генерация Mercedes-Benz A-Class, получившее индекс W168, появилось на свет в 1997 году. Такие машины «прославились» своей ужасной управляемостью, которая проявлялась при резких маневрах.

На так называемом «лосином тесте» штутгартский компактвэн терял управление, а в тесте на слалом был близок к тому, чтобы перевернуться из-за своего высокого дорожного просвета, расположения мотора и чрезмерной раскачки подвески.

В «Мерседес» быстро поняли, что это удар по их репутации, и внедрили в A-Class систему электронной стабилизации ESP, которая сразу же решила все его проблемы с управляемостью.

Dodge Viper

Фото: Doodge

Автомобиль, известный своими авариями. Первое поколение этой модели представляло собой заднеприводный спорткар с 8-литровым мотором V10 мощностью 400 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента.

В итоге колеса «Вайпера» пробуксовывали уже на 2 тысячах оборотах в минуту. А отсутствие стабилизации и системы ABS вкупе с весом в 1,4 тонны делали его непросто неуправляемым, а опасным автомобилем.

Porsche 996 GT2

Фото: Porsche

Спорткар, который был очень требователен к водительскому мастерству, и создавался фактически для профессиональных гонщиков. Все из-за отсутствия контроля тяги и устойчивости для заднеприводного автомобиля с соотношением мощности к весу 2,96 кг на 1 лошадиную силу.

Некоторые считают, что немецкой компании не стоило создавать такой автомобиль, тогда как другие называют его истинным Porsche, который разработан для талантливых и смелых водителей.

Renault 5 GT Turbo

Фото: Renault

Французский хэтчбек, резкое включение турбонаддува которого превращало его в неуправляемый гоночный болид. Машина была противопоказана для неопытных водителей, особенно для тех, кто решил приобрести ее в качестве своего первого автомобиля.

Daihatsu Terios

Фото: Toyota

Дизайн и конструкция сделали из этого внедорожника настоящую антипода «неваляшки». Длина в 3,8-метра, высота в 1,7-метра и ширина в 1,5-метра оказались финальными составляющими для крайне неустойчивой машины.

В итоге внедорожник очень часто находили лежащим на боку или на крыше, а сама Daihatsu исправила эту проблему только со вторым поколением модели, увеличив ее ширину и уменьшив высоту.

Mercedes-Benz 300 SL

Фото: Mercedes

Шедевр компании с трехлучевой звездой дебютировал в 1954 году как исключительный роскошный спортивный автомобиль, предназначенный для богачей.

Благодаря его 6-цилиндровому мотору на 243 лошадиные силы машина разгонялась от 0 до 100 километров в час всего за 8-секунды, что в те времена было невероятным результатом.

Однако конструкция дверей «крыло чайки» превращало 300 SL в смертельную ловушку для водителей, если машина попадала в аварию, фактически запирая водителя и пассажиров в покореженном автомобиле.