Раскрыты наименее надежные подержанные кроссоверы и внедорожники

Надежность – один из важных критериев для многих покупателей при выборе подержанного автомобиля. И здесь нет разницы, идет речь о седанах, хэтчбеках, кроссоверах или внедорожниках. Но именно последние считаются одним из самых лакомых автомобилей во всем мире.

Журнал «Jalopnik» собрал статистику с авторитетных площадок «NHTSA», «CarComplaints», «Edmunds», а также оценил личные отзывы на форумах «Reddit», составив список из наименее надежных кроссоверов или внедорожников на вторичном авторынке.

Hyundai Santa Fe

В число худших неожиданным образом был занесен Hyundai Santa Fe 2013 года. Оказалось, что у этой модели большие проблемы с двигателем и расходом масла, а также есть сложности с рулевым управлением.

Audi Q7

У Audi Q7 2017 года все также не так хорошо, как у его многих конкурентов. В число недовольств владельцев этого кроссовера на машину входит чрезмерный расход масла и высокие риски выхода из строя ее двигателя.

Range Rover

Range Rover 2015 года вошел в этот антирейтинг из-за склонности к многочисленным поломкам, требующим высоких затрат на ремонт. Перегревы без предупреждения и самопроизвольные отключения двигателей – не новость для обладателей таких машин.

BMW X5

Не обошлось в этом анти-ТОП-е без BMW X5 2011 года. Машина собрала сотни жалоб владельцев из-за проблем с выбросами, ощущающимися как неприятные запахи при запусках, остановках и разгонах автомобиля.

Ford Explorer

Ford Explorer 2016 года занесли в список самых проблемных подержанных кроссоверов и внедорожников за проблемы с кузовом, неисправности, связанные с двигателем, а также высокий риск утечек топлива и выхлопных газов.

Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee 2011 года является еще одним частым фигурантом списка автомобилей, от которых стоит держаться подальше. Кроссовер собрал более тысячи жалоб, охватывающих множество проблем, но большая часть из них была связана с электронными компонентами (в частности с генератором и реле топливного насоса).

Land Rover Discover

Замкнул итоговый анти-ТОП Land Rover Discovery 2017 года, «прославившийся» неполадками с трансмиссией и поворотными переключателями. Кроме того, такие машины страдают от множества электрических поломок, а также проблемами с мультимедийной системой и дисплеями.