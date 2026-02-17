Обслуживать автомобили становится все сложнее: машины стали ломаться чаще

Несмотря на развитие технологий, надежность транспортных средств продолжает снижаться. Компания «J.D.Power» опубликовала свое последнее исследование надежности транспортных средств за 2026 год, в котором указала на то, что количество отказов транспортных средств достигло рекордного уровня с 2022 года.
В своей работе «J.D.Power» опирался на опрос 33 тысяч 268 владельцев автомобилей 2023 модельного года, которые получили 184 конкретных вопроса, распределенных в девяти категориях. Они касались системы климат-контроля, систем помощи водителю, впечатлений от вождения, дизайна экстерьера, оснащения, управляемости, дисплеев, мультимедийных систем, элементов отделки, силового агрегата и сидений.
Количество новых неисправностей транспортных средств возросло до 204 на 100 автомобилей (PP100), что является самым высоким показателем с момента модернизации системы диагностики транспортных средств (VDS) в 2022 году.
Из девяти категорий наиболее проблемными остаются информационно-развлекательные системы, где частота неисправностей с ними составляет 56,7 проблем на 100 автомобилей (PP100).
Электроника в лидерах по проблемам
Наибольшее число неисправностей выявлено в информационно-развлекательных системах — 56,7 PP100. Владельцы продолжают жаловаться на сбои Android Auto и Apple CarPlay, которые уже третий год подряд занимают первое место по частоте проблем. Также отмечены неполадки с Bluetooth (5,5 PP100) и беспроводными зарядными устройствами (5,1 PP100).
Надежность силовых агрегатов
Все типы электрических приводов демонстрируют рост числа проблем:
- Подключаемые гибриды (PHEV) — 281 PP100
- Электромобили (BEV) — 237 PP100
- Гибриды (HEV) — 213 PP100
- Традиционные бензиновые автомобили остаются наиболее надежными — 198 PP100
Лидеры по брендам
Что касается брендов, Lexus четвертый год подряд занимает первое место по надежности автомобилей, а Buick и MINI — второе и третье места соответственно.
Toyota Group делегировала в список лучших по надежности целых восемь моделей, в том числе Lexus IS/UX и Toyota Corolla.