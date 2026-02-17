Обслуживать автомобили становится все сложнее: машины стали ломаться чаще

Несмотря на развитие технологий, надежность транспортных средств продолжает снижаться. Компания «J.D.Power» опубликовала свое последнее исследование надежности транспортных средств за 2026 год, в котором указала на то, что количество отказов транспортных средств достигло рекордного уровня с 2022 года.

В своей работе «J.D.Power» опирался на опрос 33 тысяч 268 владельцев автомобилей 2023 модельного года, которые получили 184 конкретных вопроса, распределенных в девяти категориях. Они касались системы климат-контроля, систем помощи водителю, впечатлений от вождения, дизайна экстерьера, оснащения, управляемости, дисплеев, мультимедийных систем, элементов отделки, силового агрегата и сидений.

Количество новых неисправностей транспортных средств возросло до 204 на 100 автомобилей (PP100), что является самым высоким показателем с момента модернизации системы диагностики транспортных средств (VDS) в 2022 году.

Из девяти категорий наиболее проблемными остаются информационно-развлекательные системы, где частота неисправностей с ними составляет 56,7 проблем на 100 автомобилей (PP100).

Электроника в лидерах по проблемам

Наибольшее число неисправностей выявлено в информационно-развлекательных системах — 56,7 PP100. Владельцы продолжают жаловаться на сбои Android Auto и Apple CarPlay, которые уже третий год подряд занимают первое место по частоте проблем. Также отмечены неполадки с Bluetooth (5,5 PP100) и беспроводными зарядными устройствами (5,1 PP100).

Надежность силовых агрегатов

Все типы электрических приводов демонстрируют рост числа проблем:

Подключаемые гибриды (PHEV) — 281 PP100

Электромобили (BEV) — 237 PP100

Гибриды (HEV) — 213 PP100

Традиционные бензиновые автомобили остаются наиболее надежными — 198 PP100

Лидеры по брендам

Что касается брендов, Lexus четвертый год подряд занимает первое место по надежности автомобилей, а Buick и MINI — второе и третье места соответственно.

Toyota Group делегировала в список лучших по надежности целых восемь моделей, в том числе Lexus IS/UX и Toyota Corolla.