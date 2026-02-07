Большое исследование надежности: лучшие автомобили японские, но не Toyota

Судить о надежности того или иного автомобиля можно по-разному. Кто-то опирается на собственный опыт эксплуатации, тогда как другой на репутацию бренда.

Журнал «Consumer Reports» считается лучшим в определении самых крепких машин на планете, поскольку опирается на широкий перечень данных и статистику, полученную от владельцев в ходе многочисленных опросов.

Свежее исследование этого аналитического агентства, проведенное в США, подтверждает невероятную выносливость японских автомобилей, которые оказались лучшими в этой дисциплине. Но, что самое интересное, добиться этого им удалось отнюдь не благодаря усилиям инженеров Toyota, как могли ложно посчитать многие.

ТОП-10 самых безотказных автомобилей по версии Consumer Reports

Неожиданным образом лучшей с точки зрения надежности маркой оказался бренд Subaru с результатом в 82 набранных балла. Казалось, бы, следом за ним точно расположится Toyota или Lexus, но не тут-то было.

Второе место в исследовании надежности занял никто иной как BMW, заработавший точно такой же итоговый балл, но расположившийся на ступеньку ниже из-за того, что не все его модели имеют одинаково высокую выносливость.

Бронза рейтинга оказалась за еще одним немецким автопроизводителем – Porsche с 79 набранными очками.

Где оказались Toyota и Lexus в этом списке? Компании заняли пятое и шестое места, пропустив вперед даже Honda.

Седьмое место пришлось на корейский Hyundai, а замкнули ТОП-10 Acura и Tesla с девятой и десятой итоговыми позициями соответственно.