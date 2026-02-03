Consumer Reports назвал худшие шины по уровню удовлетворенности владельцев

Качество шин оказывает существенное влияние на то, какие ощущения за рулем автомобиля испытывает его владелец.

Ежегодно авторитетный журнал Consumer Reports выбирает 10 лучших марок покрышек на основе реальных дорожных испытаний, а также называет модели шин с наихудшим уровнем удовлетворенности клиентов.

В новом отчете этого издания покрышками, которыми недовольны их владельцы, оказались шины Michelin Uniroyal.

Они показали плохие результаты в категориях всесезонных и зимних смесей, заняв в них последнее место. Что интересно, именно «Мишлен» доминирует почти во всех других категориях покрышек, неизменно признаваясь лучшим брендом шин на протяжении многих лет.

Кроме того, согласно тестам «CR», один из самых низких общих рейтингов удовлетворенности клиентов, особенно в классе всесезонных и летних покрышек, получили покрышки компании Sumitomo и ее дочерней компании Dunlop.

Их раскритиковали за управляемость, сцеплением на мокрой дороге и долговечность, уступающим шинам других марок.

Также в антирейтинг были включены шины индонезийской компании GT Radial Tires, продукция которой проиграла конкурентам в уровне удовлетворенности клиентов среди всесезонных, летних, зимних и внедорожных покрышек соответственно.