В десятку самых доступных и качественных автомобилей в мире вошли сразу 3 Toyota

Доступные автомобили являются гораздо более предпочтительным вариантом для большинства людей в сравнении с машинами премиум-класса.

Журналисты зарубежного издания «Guideauto» пишут, что у покупателей с ограниченным бюджетом становится все меньше выбора, но он все еще есть.

Французские эксперты составили список из десяти лучших предложений автомобилей из массового сегмента, которые не только стоят вменяемых денег, но еще и способны удивить высоким качеством.

Примечательно, но в ТОП-10 вошли сразу 3 представителя модельного ряда компании Toyota и немало других японских автомобилей.

Toyota Camry назвали самым доступным среднеразмерным седаном, GR86 – автомобилем, предлагающим разумную цену, маневренность и отличные ходовые качества, а Corolla – долговечной машиной с остаточной стоимостью, которая практически не имеет себе равных.

Среди других японских моделей, включенных в десятку лучших, оказались также: Honda Civic, Subaru Impreza, Mazda3 и Nissan Sentra.

Что касается представителей автопрома, находящихся за пределами «Страны восходящего солнца», то эксперты выделили также немецкий седан Volkswagen Jetta и две корейских 4-дверки: Kia K4 и Hyundai Elantra.