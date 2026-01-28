ДомойАвтоновости сегодняВ десятку самых доступных и качественных автомобилей в мире вошли сразу 3...

В десятку самых доступных и качественных автомобилей в мире вошли сразу 3 Toyota

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения

Раскрыт ТОП-10 наиболее недорогих и надежных машин на планете

Копия 4d628c80 3a94 51c6 b8a9 dc82fd250000 1

Доступные автомобили являются гораздо более предпочтительным вариантом для большинства людей в сравнении с машинами премиум-класса.

Журналисты зарубежного издания «Guideauto» пишут, что у покупателей с ограниченным бюджетом становится все меньше выбора, но он все еще есть.

Французские эксперты составили список из десяти лучших предложений автомобилей из массового сегмента, которые не только стоят вменяемых денег, но еще и способны удивить высоким качеством.

Примечательно, но в ТОП-10 вошли сразу 3 представителя модельного ряда компании Toyota и немало других японских автомобилей.

Toyota Camry назвали самым доступным среднеразмерным седаном, GR86 – автомобилем, предлагающим разумную цену, маневренность и отличные ходовые качества, а Corolla – долговечной машиной с остаточной стоимостью, которая практически не имеет себе равных.

Среди других японских моделей, включенных в десятку лучших, оказались также: Honda Civic, Subaru Impreza, Mazda3 и Nissan Sentra. 

Что касается представителей автопрома, находящихся за пределами «Страны восходящего солнца», то эксперты выделили также немецкий седан Volkswagen Jetta и две корейских 4-дверки: Kia K4 и Hyundai Elantra. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Toyota отзывает 240 тысяч Prius: в них неожиданно...

Японцы бросились скупать обновленные бизнес-минивэны Toyota

Toyota остановила прием заказов на RAV4 «для богатых»:...

Новый BMW X5 G65 изменится почти до неузнаваемости

Renault Megane RS может эволюционировать в агрессивное кросс-купе

Минивэн Nissan, который хочет свергнуть с трона Toyota...

Супермаленький Land Cruiser: Suzuki Jimny превратили в мини-копию...

Volkswagen Golf девятого поколения показался на первых изображениях

Угоняют пачками: Toyota начала ставить блокиратор руля на...

Раскрыт массовый кроссовер Toyota, который по уровню роскоши...

Сколько будет стоить в России Toyota Hilux нового...

Маленький, да удаленький: грузовичок Toyota, переделанный в микроквартиру...

Корейский оппонент Toyota RAV4 будет удивлять в новом...

Кроссовер Honda HR-V не узнают в новом поколении

Популярный минивэн Nissan «осмелеет» в версии от Dynasty

Бюджетный компактный кроссовер Toyota, который ввозили в Россию,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+