Худший автомобильный бренд с точки зрения выносливости создан в США

Автомобили никогда не перестают развиваться, особенно когда дело доходит до силовых установок, технологий, интерьера и функций безопасности.

И нередко многие нововведения приводят к тому, что машины становятся менее надежными, особенно когда учитываются абсолютно все неисправности – от самых мелких до самых серьезных.

Еще недавно самым проблемным автомобильным брендом с точки зрения выносливости была американская Tesla, но она заметно улучшилась в этом отношении в последние годы. Однако то же самое пока не получается осуществить другой автомобильной марке из США – Rivian.

Заокеанский стартап в свежем рейтинге «Consumer Report» стал самым худшим среди автомобильных брендов с точки зрения надежности.

Что интересно, несмотря на этот провал владельцы машин Rivian продолжают их ценить и не готовы отказываться от них в будущем. По рейтингу удовлетворенности «CR» этот бренд занимает второе место (сразу после Tesla), поскольку 85% владельцев заявляют, что купят его автомобили снова.

Напомним, в линейку моделей Rivian сейчас входит всего 2 модели, причем обе являются электрическими. Первая носит имя R1T и представляет собой пикап, а вторая именуется R1S и является внедорожником. В самых «топовых» версиях с четырьмя электромоторами их мощность способна достигать отметки в 1025 лошадиных сил.