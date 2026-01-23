Короли прожорливости: 10 самых неэкономичных японских автомобилей

С учетом высоких цен на топливо расход горючего для многих является важным фактором при выборе автомобиля.

Чаще всего покупатели стремятся приобрести экономичные модели. Японские автомобили ставятся своей надежностью, но с аппетитами к топливу у них все не так хорошо, как у конкурентов из других стран.

Накануне был составлен рейтинг из самых «прожорливых» японских моделей. Примечательно, но в ТОП-10 вошло сразу 6 представителей Toyota Group. Остальные автомобили в этом антирейтинге расхода топлива оказались «Ниссанами».

ТОП худших японских машин по среднему расходу топлива

Наименее экономичным японским автомобилем на 2026 год стал Toyota Land Cruiser 250 со средним расходом по стандарту WLTС в 7,5 км/л или 13,3-литра на 100 км.

Следом расположился Lexus LX600 (8 км/л или 12,5-литра на 100 км), а тройку худших в этой дисциплине замкнул родственный ему Toyota Land Cruiser 300 с аналогичным расходом (8 км/л или 12,5-литра на 100 километров).

С четвертого по десятое места в рейтинге «прожорливости» выстроились также: Lexus LC500 (8 км/л; 12,5 л/100 км), Lexus GX550 (8,1 км/л; 12,3 л/100 км), Nissan Elgrand предыдущего поколения (8,4 км/л; 11,9 л/100 км), Nissan Caravan (8,5 км/л; 11,7 л/100 км), Lexus IS500 (9 км/л; 11,1 л/100 км), Nissan Fairlady Z (9,2 км/л; 10,9 л/100 км) и Nissan Skyline (9,5 км/л или 10,5 л/100 км).