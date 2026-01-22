Какие японские автомобили самые безопасные – раскрыт список лучших

Япония – крупнейшая автомобильная страна, машины которой продаются не только на родине, но и за ее пределами. Агентство по предотвращению ДТП (NASVA) Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма составило свой рейтинг безопасности местных моделей автомобилей на 2026 год.

Максимальная оценка в ТОП-е составляла 199 баллов, но конкретно за безопасность машины при столкновениях присваивали лимитированный балл в 100.

Еще 91 балл распределялся за профилактическую безопасность и 8 баллов за работу автоматической системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

В результате лучшим с точки зрения безопасности японским автомобилем оказался Subaru Crosstrek/Impreza (193,53 набранных балла). Следом за ним расположился Toyota Crown Crossover (188,39 балла), Subaru Levorg (186,91 балла), Mazda CX-60 (186,77 балла).

С пятого по десятое места в этом рейтинге друг за другом выстроились такие популярные модели как: Toyota Voxy (186,44-балла), Subaru Solterra (186,16-балла), Honda ZR-V (185,41-балла), Toyota Sienta (185,33-балла), Subaru Outback (185,02-балла) и Toyota Crown Sedan с оценкой безопасности в 184,3-балла.

Таким образом в итоговый ТОП вошли сразу четыре автомобиля компании Subaru, заработавшие дополнительные баллы за идеально функционирующую систему помощи водителю Eyesight.

Кроме того, в рейтинге отметились также четыре модели Toyota, получившие высокие оценки как за общую безопасность при столкновениях, так и за работу водительского ассистента Safety Sense.