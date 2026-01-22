ДомойАвтоновости сегодняКакие японские автомобили самые безопасные – раскрыт список лучших

Какие японские автомобили самые безопасные – раскрыт список лучших

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

Раскрыт рейтинг японских машин, в которых не страшно возить себя и семью 

iguan 6

Япония – крупнейшая автомобильная страна, машины которой продаются не только на родине, но и за ее пределами. Агентство по предотвращению ДТП (NASVA) Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма составило свой рейтинг безопасности местных моделей автомобилей на 2026 год. 

Максимальная оценка в ТОП-е составляла 199 баллов, но конкретно за безопасность машины при столкновениях присваивали лимитированный балл в 100.

Еще 91 балл распределялся за профилактическую безопасность и 8 баллов за работу автоматической системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

В результате лучшим с точки зрения безопасности японским автомобилем оказался Subaru Crosstrek/Impreza (193,53 набранных балла). Следом за ним расположился Toyota Crown Crossover (188,39 балла), Subaru Levorg (186,91 балла), Mazda CX-60 (186,77 балла).

С пятого по десятое места в этом рейтинге друг за другом выстроились такие популярные модели как: Toyota Voxy (186,44-балла), Subaru Solterra (186,16-балла), Honda ZR-V (185,41-балла), Toyota Sienta (185,33-балла), Subaru Outback (185,02-балла) и Toyota Crown Sedan с оценкой безопасности в 184,3-балла.

Таким образом в итоговый ТОП вошли сразу четыре автомобиля компании Subaru, заработавшие дополнительные баллы за идеально функционирующую систему помощи водителю Eyesight.

Кроме того, в рейтинге отметились также четыре модели Toyota, получившие высокие оценки как за общую безопасность при столкновениях, так и за работу водительского ассистента Safety Sense.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Subaru

Читайте также:

Последние новости:

Представлен новый автодом с комфортным и уютным жилым...

Mitsubishi не дают покоя лавры Toyota Hilux: его...

Уходящее поколение Toyota Hilux стало внедорожной микро-квартирой на...

5-дверный Suzuki Jimny сделали еще «внедорожнее»

Раскрыта цена на лимитированный суперпроизводительный Toyota GR Yaris

Самый производительный Lamborghini Urus доработали в Large Design

Самые надежные автомобили Volvo, бросающие вызов времени

Honda Prelude бросили на парковке на много лет

Michelin остаются лучшими шинами в мире, Continental и...

Самый долговечный японский кроссовер делает не Toyota и...

Новый Volkswagen ID.Tiguan показан на первых изображениях

У маленького бюджетного SUV Toyota будет «подогретая» версия

Фирменный бизнес-фургон Toyota получил обновки «под Land Cruiser»:...

1,6 миллиона км на одном двигателе не миф:...

Сколько стоят в России Toyota RAV4 шестого поколения 

Трехосный «КАМАЗ» стал крутыми апартаментами на колесах с...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+