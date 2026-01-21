Michelin остаются лучшими шинами в мире, Continental и Vredestein в догоняющих

Как известно, качество шин напрямую влияет на безопасность вождения, а также на ездовой комфорт. Недавно организация «Consumer Reports», занимающаяся тестированием автомобилей, провела сравнительные тесты 30 марок шин и почти 130 различных их моделей.

Эксперты накатали тысячи километров, проверив покрышки как на комфорт, так и управляемость, уровень шума и износ.

По итогам тестов был подготовлен ТОП-10 лучших производителей покрышек. Лидером в нем остался Michelin, но остальные представители этого списка распределились необычным образом:

Michelin (72 балла)

Continental (69 баллов)

Vredestein (68 баллов)

Средняя оценка – (67 баллов)

Kumho (66 баллов)

Hankook (66 баллов)

Goodyear (65 баллов)

Nokian (65 баллов)

Toyo (64 балла)

Bridgestone (64 балла).

Лучшими покрышками компании Michelin были названы модели CrossClimate2 и Pilot Sport 4s.

От Continental наиболее рекомендуемыми шинами оказались TerrainContact H/T и TerrainContact A/T.

Лучшие шины для грузовиков и пикапов от Vredestein, согласно результатам испытаний «CR», носят названия Pinza AT, HiTrac и Quatrac Pro.