Michelin остаются лучшими шинами в мире, Continental и Vredestein в догоняющих

Как известно, качество шин напрямую влияет на безопасность вождения, а также на ездовой комфорт. Недавно организация «Consumer Reports», занимающаяся тестированием автомобилей, провела сравнительные тесты 30 марок шин и почти 130 различных их моделей.
Эксперты накатали тысячи километров, проверив покрышки как на комфорт, так и управляемость, уровень шума и износ.
По итогам тестов был подготовлен ТОП-10 лучших производителей покрышек. Лидером в нем остался Michelin, но остальные представители этого списка распределились необычным образом:
- Michelin (72 балла)
- Continental (69 баллов)
- Vredestein (68 баллов)
- Средняя оценка – (67 баллов)
- Kumho (66 баллов)
- Hankook (66 баллов)
- Goodyear (65 баллов)
- Nokian (65 баллов)
- Toyo (64 балла)
- Bridgestone (64 балла).
Лучшими покрышками компании Michelin были названы модели CrossClimate2 и Pilot Sport 4s.
От Continental наиболее рекомендуемыми шинами оказались TerrainContact H/T и TerrainContact A/T.
Лучшие шины для грузовиков и пикапов от Vredestein, согласно результатам испытаний «CR», носят названия Pinza AT, HiTrac и Quatrac Pro.