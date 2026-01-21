ДомойАвтоновости сегодня1,6 миллиона км на одном двигателе не миф: 5 сверхнадежных моторов в...

1,6 миллиона км на одном двигателе не миф: 5 сверхнадежных моторов в истории

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

В пятерке самых выносливых моторов сразу четыре оказались японскими

toyota 1uz fe the over engineered gem that became one of the worlds most reliable v8s 10 1

Несмотря на повальное развитие электрификации, автомобили с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему лидируют в продажах во всем мире. И когда кто-то ищет машину, мотор которой способен проехать 1,6-миллиона км, им стоит обратить внимание на пять силовых агрегатов, указанных ниже.

Зарубежный журнал «CarBuzz» раскрыл пятерку двигателей с наилучшими шансами преодолеть пробег в 1,6-миллиона километров. 

Toyota 1UZ

Первое место в рейтинге досталось 8-цилиндровому мотору с рабочим объемом 3969 кубических сантиметров, который ставился не только в модели Toyota (Celsior), но во многие «Лексусы», в том числе в LS и GS. А в 1996 году один из владельцев Lexus LS 400 подтвердил надежность этого двигателя, проехав на своей машине более полутора миллионов километров.

Toyota 3UR-FE

5,7-литровый двигатель Toyota, использовавшийся в пикапе Tundra, оставил след в истории, преодолев в одном из экземпляров в США свыше 1,6-миллионов км пробега менее чем за 10 лет. 

Honda F22A

2,1-литровый 4-цилиндровый мотор, который считается одним из самых выносливых в линейке «Хонды». Доказательством этого служит владелец, который довел пробег своего Accord 1990 года выпуска с таким двигателем до отметки в 1 миллион 600 тысяч километров. Все это время под капотом его седана был установлен оригинальный ДВС.

Nissan QR25DE

Пламенное сердце моделей Altima и Sentra появилось на свет в начале 2000-х годов. 2,5-литровая «четверка» ставилась в тот числе на пикап Frontier, один из экземпляров которого в 2007 году достиг рекордного пробега в 1,6-миллиона км без капремонта.

Cummins B-Series 

Единственным неяпонским двигателем в этом ТОП-е оказался 5,9-литровый дизельный мотор с турбонаддувом, разработанный компанией Cummins. Такие двигатели ставились на Dodge Ram 2500 и демонстрировали чудеса выносливости. 

Так, к примеру, несколько владельцев таких машин утверждали, что проехали на своих автомобилях с этим двигателем свыше 2 миллионов километров. 

Фото:Toyota

