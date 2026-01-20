Всесезонные шины, которые ценят владельцы, делает ни Goodyear и даже не Bridgestone

Автомобильные покрышки – важная составляющая в эксплуатации любой машины. Они являются одним из главных компонентов в безопасности авто, а также могут кардинальным образом менять его поведение как с точки зрения мягкости езды, так и управляемости.

Согласно недавнему исследованию, проведенному известным аналитическим агентством «Consumer Reports», брендом покрышек, которые полностью удовлетворяет потребности своих владельцев, оказался Michelin.

В основе оценок «CR», выставляемых шинным производителям, лежат отзывы покупателей, охватывающие свыше 52 тысяч комплектов покрышек, которые использовались в течение последних четырех лет.

Большинство голосов в исследовании пришлось на всесезонные шины. И только две марки в этой категории набрали высшие оценки по уровню удовлетворенности владельцев – Michelin и Vredestein.

Результаты исследования показали, что главными критериями для покупателей шин является хорошее сцепление на мокрой дороге, управляемость и износостойкость покрышек.

Что касается оценок конкретных моделей шин, то в категории всесезонной резины с большим отрывом лидируют покрышки Michelin Defender2 и Primacy Tour A/S. Лучшими всесезонными шинами для внедорожников названы Michelin CrossClimate2 и Michelin LTX A/T2.

Единственной категорией, где победа досталась не этим французским шинникам, стал класс всесезонных покрышек для грузовиков – там первенствовали покрышки Vredestein Pinza HT.