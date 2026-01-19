В Японии придумали 3-колесный автомобиль за 150 тысяч рублей

ДомойАвтоновости сегодняВ Японии придумали 3-колесный автомобиль за 150 тысяч рублей

Текст: Ростислав Архипов
На продажу выставлен Urban Triker от компании Vehicle Fun

Электрические 3-колесные автомобили становятся все более популярным видом транспорта во всем мире. 

Недавно о планах выпустить такую модель (Lean3) заявляла тайваньско-японская компания Lean Mobility, но накануне ее опередил другой представитель этого сегмента – бренд Vehicle Fun, который также родом из Японии.

Новинка получила название Urban Triker. Трехколесная машина позволяет ездить без шлема, умещает внутри до трех человек и может эксплуатироваться даже по автомагистралям.

Urban Triker от Vehicle Fun

Полностью электрический автомобиль с одним передним и двумя задними колесами оснащен двумя мотор-колесами мощностью 2000 Вт каждое, а также 2-батарейной системой, позволяющей проезжать без подзарядки свыше 120 километров. 

Пополнять запас аккумулятора можно от бытовых розеток на 100 и 200 В. Максимальная скорость машины составляет 60 километров в час, поэтому она может держаться в крайнем ряду даже на автомагистралях. 

Габариты Urban Triker выглядят следующим образом: длина составляет 2,3-метра, ширина – 1,2-метра, а высота – 1,5-метра. Вес машины равен 370 кг. 

В салоне установлена приборная панель, а переключатели указателей поворота находятся на руле, который напоминает мотоциклетный. 

Стоимость такого необычного мини-автомобиля оценивается в Японии в 300 тысяч иен или примерно 150 тысяч рублей по нынешнему курсу валют.

Фото:Vehicle Fun

