Новый «странный» 3-колесный электрокар Lean3 готовится к премьере

Стартап Lean Mobility выложил в интернет первые тизеры серийной версии своего нового нетривиального электромобиля Lean3. Трехколесная машина, судя по ним, заметно отличается от прототипов.

Ее официальная премьера состоится уже очень скоро – с 9 по 11 января 2026 года на Токийском автосалоне.

Серийный вариант электрокара Lean3

Основные перемены ждут переднюю часть электрокара, где появится больше линий и увеличенная площадь воздухозаборника. Изменению подвергнутся также боковины кузова – поменяется рисунок выштамповок и дизайн шестиспицевых колесных дисков.

Проект заявлен как электрокар в компактном кузове, способный легко передвигаться по узким дорогам и занимать самые маленькие парковочные места в городе.

Благодаря небольшим габаритам и малому весу Lean3 окажется в 3 раза меньше и легче обычного автомобиля, а также гораздо экологичнее.

Не заваливаться на бок в поворотах машине позволит специальный датчик-гироскоп, показания с которого будут анализироваться бортовым компьютером и при необходимости регулировать настройки подвески.

Начало производства нового электромобиля запланировано на 2026 год (ориентировочно с августа). Продавать такие машины пока будут только в Японии, но затем могут расширить список рынков сбыта другими странами этого региона.