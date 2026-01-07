ДомойАвтоновости сегодняНовый «странный» 3-колесный электрокар Lean3 готовится к премьере

Новый «странный» 3-колесный электрокар Lean3 готовится к премьере

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения

Появились первые тизеры нового необычного электромобиля стартапа Lean Mobility

135629 7 7ddea5efdc606d7dca14a11ce519b50d 1920x1280 1

Стартап Lean Mobility выложил в интернет первые тизеры серийной версии своего нового нетривиального электромобиля Lean3. Трехколесная машина, судя по ним, заметно отличается от прототипов.

Ее официальная премьера состоится уже очень скоро – с 9 по 11 января 2026 года на Токийском автосалоне.

260106 30533 3 ONuCU
Серийный вариант электрокара Lean3

Основные перемены ждут переднюю часть электрокара, где появится больше линий и увеличенная площадь воздухозаборника. Изменению подвергнутся также боковины кузова – поменяется рисунок выштамповок и дизайн шестиспицевых колесных дисков. 

260106 30533 1 k9Crm
Серийный вариант электрокара Lean3

Проект заявлен как электрокар в компактном кузове, способный легко передвигаться по узким дорогам и занимать самые маленькие парковочные места в городе.

Благодаря небольшим габаритам и малому весу Lean3 окажется в 3 раза меньше и легче обычного автомобиля, а также гораздо экологичнее. 

Не заваливаться на бок в поворотах машине позволит специальный датчик-гироскоп, показания с которого будут анализироваться бортовым компьютером и при необходимости регулировать настройки подвески. 

Начало производства нового электромобиля запланировано на 2026 год (ориентировочно с августа). Продавать такие машины пока будут только в Японии, но затем могут расширить список рынков сбыта другими странами этого региона. 

Фото:Lean Mobility

